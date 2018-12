José Castro: "Nuestro grupo no ha vendido ni ha adquirido un compromiso con nadie"

El presidente del Sevilla, José Castro, ha tenido que calmar los ánimos en la Junta General de Accionistas del Sevilla antes de iniciar su discurso con la memoria del ejercicio 17-18, que ha calificado de "histórico" por muchos hechos deportivos y económicos. El accionariado de a pie le ha recriminado que no atendiese la petición de Accionistas Unidos de empezar la Junta de Accionistas con el blindaje del estadio y la ciudad deportiva. Entre gritos de "fuera, fuera", Castro ha aclarado que se tratará en su momento (décimo punto del orden del día), no al principio, y ha dicho: "Tengo que decirles a los sevillistas que tengan tranquilidad, yo puedo decirles aquí que nuestro grupo no ha vendido a nadie, ni a chinos, ni a americanos ni a nadie, pese a lo que ha salido en prensa, ni ha adquirido ningún compromiso con nadie. Una vez dicho esto, espero que podamos comenzar con la Junta, porque así no hay forma".

A raíz de ahí, ya con los ánimos más calmados, el presidente ha iniciado el repaso a los éxitos deportivos y económicos del Sevilla en la temporada 17-18. "Hicimos historia en la Champions y nos metimos en los cuartos de final. Y nos metimos en la cuarta final de Copa del siglo, pese a que terminó en una gran decepción. Fue una mancha y pudo ser mejor, porque en el Sevilla siempre puede ser mejor".

Castro ha hablado de crecimiento continuo, con ambición: "La única forma de seguir creciendo es seguir siendo ambiciosos e incluso a aspirar a hitos que no nos corresponden por potencial económico y deportivo. Es cierto que no logramos meternos en Champions por cuatro año consecutivo. Pero es cierto que hicimos una hazaña en Old Trafford y nos metimos en una final. El Sevilla cerró la temporada con el sexto coeficiente UEFA, únicamente superado por Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Bayern Múnich y Juventus de Turín". "Es y será siempre una prioridad siempre alcanzar los mayores hitos deportivos desde una economía sólida, estable, sostenible y eficiente, que no hipoteque nunca el futuro de la entidad", ha dicho.

"Ejercicio impoluto en los económico"

Castro presume de "un ejercicio impoluto en lo económico, rebasando la barrera de los 200 millones de ingresos, con fondos propios de 100,9 millones de euros de fondos propios, con un incremento de 31,3% de incremento desde el anterior ejercicio". Deuda neta cero. Y ha recordado el "récord histórico de abonados con asientos, 37.408. En total, 39.489 abonados en total".

El presidente ha hablado del estadio y los rumores. "Pese a las especulaciones, podemos decir que nuestra casa está en Nervión y que trabajamos para que luzca cada año más. Igual podemos decir de nuestra ciudad deportiva", ha dicho, recordando la inversión en obras en estas instalaciones por tres millones de euros. Y ha descrito al Sevilla como "una sociedad perfectamente consolidada es el aspecto deportivo, social y económico".

"Campaña de persecución personal"

También ha hablado en primera persona: "El presidente también es persona. No puedo olvidar la campaña de persecución en la pasada temporada, hasta el punto de que se me llevó a los tribunales por presunto delito de deslealtad y falsedad documental. La causa fue archivada por los juzgados, pero convendrán conmigo que no es fácil trabajar en ese clima. Desde que entré en 1997 he intentado dotar de estabilidad".

"Desgraciadamente, en mi mandato no he contado con esa estabilidad deseada, pero he contado con el apoyo de grandes accionistas como Rafael Carrión, Francisco Guijarro, y Roberto Alés, entre otros. A todos ellos les agradezco la confianza", ha añadido.

Y ha concluido hablando del nuevo proyecto. "Somos segundos clasificados a tres puntos del FC Barcelona. Aquí estoy y aquí voy a seguir, luchando por retos ambiciosos y apasionantes. Y hemos dado un nuevo giro de tuerca apostando por Joaquín Caparrós con dos de los nuestros, Paco Gallardo y Carlos Marchena. Tenemos claro que pocos como Joaquín saben de nuestra idiosincrasia y están preparados para manejarla". También ha alabado a Pablo Machín, que ha tenido "líder al Sevilla en tres ocasiones", y ha dicho que "la línea está trazada, con ambición, sin dar un paso en falso, con la ilusión de la Champions por bandera".