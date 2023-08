Monchi le ofrece sólo 5 millones por Acuña al Sevilla

Hay amores que matan y el ejemplo de Monchi con el Sevilla tal vez pueda demostrarlo fielmente. El ex director deportivo de la entidad nervionense, actualmente en el Aston Villa en un cargo similar, le ha ofrecido al club sevillista una cantidad muy baja, algunos la califican incluso de ridícula, por el pase de Acuña al cuadro inglés. Concretamente, la primera oferta realizada por el cuadro de Birmingham ha sido de cinco millones de euros más otros dos millones en pluses.

El precio de los futbolistas es algo fluctuante y está claro que no se puede establecer una cifra exacta a la hora de una tasación. Pero sí se pueden acudir a fuentes neutrales y con cierta fiabilidad para todos los agentes que se mueven dentro de este negocio. La web especializada Transfermarkt, de origen alemán y que siempre sirve como base para estas cuestiones, le da a Acuña un valor, nada elevado, de 10 millones de euros.

Junto a esta tasación se consigna que la última revisión de la misma se hizo el 13 de junio de 2023. Existen, por tanto, seis jugadores de la plantilla sevillista que están por encima del lateral izquierdo en lo referente a su valoración y nada menos que 52 defensas en la misma posición en el fútbol mundial que también tienen mejor precio que el argentino. Ésta es la primera cuestión a dudar, pues Acuña, cuando rinde en su nivel, está seguramente entre el top mundial.

Su anterior tasación en la propia Transfermarkt era 12 millones de euros, desde el 23 de marzo de 2023, 14 desde el 7 de noviembre de 2022. Llegó a tener un máximo de 18 de millones de euros en el Sevilla y también el Sporting de Portugal.

Álex Moreno al Aston Villa

Pero existe otra referencia muy concreta para comparar el precio ofrecido por Monchi y se trata de otro lateral izquierdo muy cercano por haber salido del Betis y por haber fichado también por el Aston Villa hace sólo escasos meses. Sin entrar para nada en quién es mejor y quién es peor, sí llama mucho la atención que el cuadro inglés pagará por el catalán 13,5 millones en el último mercado de invierno, además de determinados pluses. La operación se iba finalmente a una cifra mínima en torno a los 15 millones de euros.

Entonces se dio la circunstancia de que el Consejo de Administración del Betis fue muy criticado tras aceptar una oferta así por parte de sus aficionados. En las redes sociales se produjeron reacciones muy fuertes, ya que se entendía que Álex Moreno estaba mal vendido por esa cantidad. 13,5 millones más pluses, aritméticamente, está muy por encima de cinco millones más dos en pluses.

También se pueden reseñar como datos objetivos a añadir que Álex Moreno tenía en el momento de su fichaje 29 años (8 de junio de 1993). Ahora, pues, tiene 30 años, mientras que Acuña tiene 31 años (28 de octubre de 1991). Siguiendo con la comparación, el argentino ha sido internacional con su selección en 53 ocasiones y sigue siendo titular de momento, mientras que Álex Moreno, pese a que lo mereció por su espectacular rendimiento en el Betis, no llegó a debutar con la selección española.

Hay que recordar que Acuña fue el lateral izquierdo titular de Argentina en la última edición de la Copa del Mundo en la que la selección albiceleste, cierto que, con Messi en sus filas, se proclamaba por tercera vez campeona. Acuña tuvo un notable papel en el certamen de Qatar y acabó por encima de las preferencias de Tagliafico, que era el otro lateral izquierdo, en esa posición.

El presidente del Sevilla, José Castro, fue preguntado por el interés del Aston Villa en Acuña a su llegada a Atenas para disputar la final de la Supercopa de Europa y no quiso dar ningún detalle, aunque sí deslizó alguna reivindicación al respecto en su respuesta: “Nuestro equipo es un equipo con jugadores campeones, los jugadores campeones tienen un precio y no voy a retransmitir cualquier tipo de negociación y mucho menos antes de una final. Si llega alguna oferta, la estudiaremos. Pero el Sevilla es un equipo campeón, con jugadores campeones y tienen un precio, y si ese precio nosotros entendemos que es bueno para seguir creciendo, lo haríamos, y si no, no ocurre nada y seguirían en el Sevilla”.