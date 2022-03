Munir: "El fútbol es así; hay que estar preparado"

El goleador de la noche, Munir El Haddadi, celebraba el triunfo ante el West Ham y la oportunidad que le dio el partido para marcar. Curiosamente, el de El Escorial lo hizo sin que estuviera a priori en el once titular.

“Estoy muy contento por la victoria del equipo. El fútbol es así, hay que estar preparado para que cuando el míster te neceiste estar preparado. No me dio tiempo a calentar y entré un poco frío, pero ya va con el paso de los minutos fui entrando”, dijo Munir sobre la forma en la que entró a última hora en el once tras la baja de última hora de Rakitic.

El hispano-marroquí relató cómo fue el gol. “En la primera parte tuvo dos ocasiones y no pudo ser, en la segunda la enganché bien y entró. Trabajo día a día para estas cosas, vamos a luchar allí por pasar la eliminatoria”, terminó.