Del Nido Benavente: "No hablo con mi hijo desde enero de 2020"

José María del Nido Benavente, que ha celebrado una reunión con varias asociaciones de sevillistas a la que no han asistido los representantes de las grandes familias de accionistas convocadas, Carrión, Alés, Castro y Guijarro, ha asegurado que la situación de "deriva" en la que está el Sevilla es insostenible y que el contenido de la reunión ha ido dirigido en ver las fórmulas para "hacer ver al consejo" que la sociedad necesita un cambio.

También explicó, ante las preguntas de los periodistas, que no invitó al presidente, su hijo José María del Nido Carrasco, porque al ser una reunión de máximos accionistas, su presencia lo excluía a él al tener un paquete mínimo. “Yo no hablo con mi hijo desde enero de 2020. Yo no tengo nada absolutamente que hablar con quien no representa a la familia Del Nido en el Sevilla y con quien no tiene capital necesario para dirigir al Sevilla. He convocado por eso a los máximos accionistas y no le he convocado a él", aclara.

Del Nido se mostró "decepcionado" por la no presencia de los accionistas y mandó un duro recado a la familia Carrión: “No sólo me ha decepcionado sino que entiendo que en una sociedad donde te convoca el mayor capital a los que la gestionan y están cobrando un sueldo astronómico por ello, tienen la obligación de reunir a este tipo de reuniones. Me ha hecho gracia la familia Carrión en el comunicado que ellos no tienen firmado el pacto. Bueno, no lo tienen firmado pero se benefician de él, porque cobran 550.000 euros anuales del Sevilla por estar en su consejo y hacer la gestión que están haciendo. Las familias Alés Matador, Castro y Guijarro cobran 750.000 euros al año. Y el presidente con 161 acciones usurpando un puesto que no le corresponde cobra 750.000 euros. Si no se suscribe el pacto, no te beneficies de él. Y si ves que no eres capaz de gestionar al nivel del sueldo que percibes, todavía menos”.

"Están atrincherados, a partir de que aquí hay varias familias que no tienen para vivir si no cobran el sueldo del Sevilla. Usted me dirá, así va", dijo contundente.

Miedo al descenso. "Tengo pavor. He gobernado esa sociedad y sé que se cimenta sobre la economía y el trampolín es que los números sean azules y no rojos. Y los de ahora no son rojos, son morados.

La gestión deportiva en el mercado de enero: "Me hubiera inclinado por convencer a los técnicos de que los fichajes tuenen que ser de rendimiento inmediato. Si vamos a pensar en formar jugadores para que se revaloricen para venderlos y nos vamos al hoyo... No puedo desaprobar la gestión del director deportivo si con 250 millones de presupuesto nos tiene en descenso. No digo lo que haría, pero desaprobarlo no precisamente".

La Junta Extraordinaria. "No quería convocar la Junta y además he dicho que se celebre para evitar gastos en el Sanchez-Pizjuán. La he convocado porque he requerido al consejo para que me informe de cuál va a ser la desviación presupuestaria consecuencia de la eliminación de Liga de Campeones porque en el presupuesto que presentación en la última Junta había unos ingresos por competiciones de 85 millones. Da susto pensar cuña puede ser el déficit de este año. He pedido que me digan cuáles son las medidas que el consejo de administración ha adoptado ya para que ese déficit se mitiga y la sociedad sea viable”.

El papel de los americanos. "Estoy deseando que 777 Partners entre para que ayude en la gestión. Quien trae aquí a los americanos es Pepe Castro, Carolina Alés, Guijarro y la familia Carrión, que tienen firmados documentos con ellos para la venta del Sevilla pagándole una comisión al intermediario. Quien les compra las acciones son ellos y tienen un 8%. Manda el capital y no se puede dejar fuera. Su representación debe ser según el capital que en ese momento tuviera y ayudar en la financiación. Creo que las sumas benefician. Son dueños de un elenco de clubes en varios países"