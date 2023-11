Todo está en el aire en este derbi Sevilla-Betis

Derbi número 105 en Primera División, 140 si se suman todos los oficiales en las diferentes competiciones, dos números redondos, para un partido con muchos atractivos y que llega equilibrado, al menos en la teoría. A ver, el Betis está siendo superior en lo futbolístico y ahí están los 20 puntos que ha sumado en las doce primeras jornadas del torneo liguero para atestiguarlo. Es sexto antes de comenzar la jornada. El Sevilla, en cambio, tiene 11 puntos, nueve menos, una distancia que es sideral cuando se llega al primer tercio de la Liga. ¿Y por qué está equilibrado entonces?, se preguntarán quienes tienen cierto espíritu analítico a la hora de leer las previas.

Fácil, este derbi se disputa en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que es el feudo del más débil en la clasificación y eso, la mayoría de las veces, no todas, tiene cierta trascendencia a la hora de equiparar las fuerzas. No es lo mismo remar a favor de corriente por lo que mana desde la grada que lo contrario, pero, vaya, al final lo que decide, también la mayoría de las veces, es la calidad de los futbolistas y el Betis llega en esa cuestión varios puntos por delante del Sevilla.

Porque no sólo son los datos objetivos, también tienen mucho que ver en eso las sensaciones que transmiten los dos equipos o, incluso, las dos entidades. Es verdad que los sevillistas conquistaron no hace mucho, sólo unos meses, su último título, el séptimo de la Liga Europa, pero no hay un solo seguidor nervionense que no piense que aquello fue un verdadero milagro. Es más, un elevado porcentaje de ellos le ponen nombre y apellidos a aquella aparición divina: José Luis Mendilibar.

El entrenador vasco hace ya algunas semanas que no está al frente de la plantilla de este Sevilla. Quienes toman las decisiones en la entidad, que otra cosa bien distinta es que manden, decidieron prescindir de él tras el empate contra el Rayo Vallecano y pusieron en su lugar a Diego Alonso, un uruguayo que no gana nunca, pero que tampoco pierde en la Liga, cierto es. Como Diego Alonso iguala y como a Mendilibar lo despidieron tras unas tablas, pues los datos objetivos indican que los sevillistas acumulan cuatro empates consecutivos en el torneo de la regularidad nacional.

Focos Isco, que salió del Sevilla este mismo año, es protagonista principal en las vísperas por su gran momento con el Betis

El Betis, por el contrario, lleva cuatro temporadas en las manos de Manuel Pellegrini y ni siquiera cuando hubo dudas en el arranque de la primera de ellas se plantearon su salida quienes lo rigen. Se pusieron en las manos de la sapiencia del veterano técnico chileno y salieron ganando con ello. La temporada pasada no disfrutaron de ese milagro de un título, pero sí estuvieron peleando hasta que el calendario estuvo muy avanzado por entrar en la Liga de Campeones. No lo consiguieron finalmente, aunque sí han saboreado ya una Copa del Rey con este entrenador.

Ahora acumulan dos triunfos consecutivos en la Liga, cinco si se le añaden las competiciones de la Liga Europa y la Copa del Rey, aunque ésta última, como en el caso sevillista, era una obligación más que un mérito. Además, totalizan 11 partidos sin conocer la derrota, algo que la última vez que sucedió fue el 21 de septiembre contra el Rangers escocés en la primera jornada del grupo de la Liga Europa.

Si uno se atiene al aspecto puramente anímico, es evidente que en el Sevilla todos están más alicaídos que en el Betis, que las dudas, por no catalogarlo de pesimismo pernicioso, que anidan en todo el entorno nervionense contrastan con la fiesta que se vive en el Benito Villamarín en las últimas semanas. Está claro que los béticos están disfrutando mucho más en estos momentos y no hay más que ver las últimas citas caseras de ambas escuadras.

Coincidencia Los calendario condicionados de LaLiga provocan que el derbi sevillano llegue por tercer año consecutivo en la jornada 13 y en noviembre

Claro que aparecieron nubarrones de repente cuando Claudio Bravo salió a intentar evitar el 3-1 del Aris de Limassol y se echó mano repetidas veces a la parte de atrás del muslo de su pierna izquierda. El veterano guardameta chileno no podrá volver a jugar hasta enero, según los partes médicos oficiales, y eso se ha sumado a que Rui Silva, el otro portero, también había referido una lesión muscular la semana pasada. ¿Resultado? Pues Fran Vieites, portero titular en el filial y que debutara en la máxima categoría en la segunda parte contra el Barcelona (5-0) sustituyendo a Rui Silva, tendrá que defender los tres palos verdiblancos en este derbi.

Son las casualidades de este deporte llamado fútbol, algo parecido les sucedió a los sevillistas en el partido de Copa en el que Fekir le marcó un gol de córner directo a Alfonso, que había tenido que jugar por las ausencias de Bono y Dmitrovic en aquella cita que se disputó en dos días consecutivos. En aquella ocasión tuvo trascendencia, pero eso no quiere decir que siempre suceda lo mismo y cualquiera sabe si las crónicas de la tarde este domingo se refieren a Fran Vieites como el héroe inesperado.

Eso pertenece a la futurología y se cuenta después de que acontezca. Como tampoco se sabe quiénes estarán disponibles para Diego Alonso. Parece que tanto Sergio Ramos como Soumaré se entrenaron el sábado, pero lo que no se sabe es cómo respondieron en el aspecto físico, si están en condiciones o no de jugar. El que no participará es Nyland, otro portero.

Jugarán once contra once, con Isco, el gran protagonista en las previas entre ellos, y de Gil Manzano dependerá que acabe todo con 22 futbolistas en la cancha, una incógnita más. De momento, lo que se disputa es el derbi 105 en Primera División. ¿Quién ganará? Don Vicente Cantatore, que entrenó a ambas escuadras, lo simplificaba todo de manera excelente: “En el fútbol basta con marcar un gol más que el rival”. Así de fácil y si no sucede, será un empate. No es una reflexión digna de recibir un Premio Nóbel, pero así es siempre en el fútbol y también en los derbis, faltaría más.