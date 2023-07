Rony Lopes, a un paso de decir adiós al Sevilla rumbo al Sporting de Braga

Las horas de Rony Lopes como jugador del Sevilla pueden estar contadas. El brasileño con pasaporte portugués está a un paso del Sporting de Braga, que tiene un acuerdo por tres temporadas con el jugador desde hace varios días y que está ultimando los detalles con el conjunto nervionense para definir las condiciones del traspaso.

Rony Lopes fue –y sigue siendo– el fichaje más caro de la historia del Sevilla, cerca de 25 millones de euros en una operación con el Mónaco vinculada a la venta de Ben Yedder por 40.

En Portugal se habla de un montante de unos 5 millones de euros, aunque para el Sevilla será bastante menos, ya que en esa cantidad podría estar incluido el sueldo del futbolista, unos 2,7 millones. Rony Lopes tiene contrato hasta 2024, por lo que el Sevilla, aparte de abrir hueco en la plantilla, se ahorra los costes de su último año y evita que se vaya gratis.

Rony Lopes, un jugador que llegó a llamar la atención del Manchester City, que lo firmó de la cantera del Benfica, ha ido claramente a menos desde su fichaje por el Sevilla, al que llegó tras dar un buen rendimiento en Francia en el Lille y en el Mónaco. Desde el principio, al llegar claramente fuera de forma, no convenció a Lopetegui. Pasó por cesiones en las que no brilló, en el Niza primero, en el Olympiacos después y, por último, en el Troyes, en el que elevó algo su nivel, pero no mucho: 7 goles en 32 partidos.

En el Sevilla apenas ha jugado 14 encuentros desde su fichaje en 2019 y este verano a su vuelta a Nervión fue apartado por Mendilibar tras los primeros amistosos. Ni estuvo en la gira por Alemania ni tampoco se encuentra en la expedición del equipo en EEUU y México. Será el próximo en salir después de la marcha de Rekik.