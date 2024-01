Sevilla FC - Athletic Club: 2024, ¿año de redención?

El Sevilla busca la redención con la entrada de este nuevo año 2024. La ilusión que se vivió en el entrenamiento matinal del pasado martes toca trasladarla esta noche al terreno de juego del Ramón Sánchez-Pizjuán en pos de lograr una victoria que traiga algo de tranquilidad a la convulsa situación que atraviesa la entidad de Nervión, inmerso en una profunda fractura accionarial y social dentro del periodo de transición que vive, tanto en el banquillo como en los despachos, con los debuts de Quique Sánchez Flores y el de José María del Nido Carrasco, como nuevo presidente, ante la afición.

Después de comenzar su andadura como entrenador sevillista con una victoria a domicilio ante el Granada (0-3), llegó la derrota en el Metropolitano (1-0) con una imagen, sobre todo después de jugar más de veinte minutos en superioridad numérica, nada positiva. Hoy, por tanto, turno para el estreno del preparador madrileño ante una hinchada a la que le tiene mucho cariño y en un estadio muy especial para él, pues Quique Sánchez Flores llegó a ser socio del Sevilla en su etapa como estudiante en el Portaceli. Una nueva era para un técnico que desea vivir buenos momentos a los mandos del cuadro nervionense, pues como rival del que hoy es su equipo padeció algún que otro capítulo nada agradable, como aquel despido en octubre de 2007 como entrenador del Valencia tras caer derrotado por el Sevilla (3-0) en el debut de Manolo Jiménez tras relevar a Juande Ramos.

Necesita el Sevilla mejorar sus prestaciones ofensivas ante un Athletic que llega a esta cita luchando por los puestos de Liga de Campeones

Nada más terminar la rueda de prensa posterior al partido, el por entonces presidente del club de Mestalla, Juan Soler, le comunicaba al hoy entrenador sevillista que no continuaba en su puesto, pese a tener al equipo entre los cuatro primeros de la clasificación. Pero eso es pasado, ahora el presente de Quique Flores pasa por inyectarle dosis de tranquilidad a una institución sevillista que preside desde el pasado 31 de diciembre José María del Nido Carrasco, quien vivirá su primer partido en el nuevo cargo tras una presentación con un discurso sensato, sin grandilocuencias. Un comienzo de mandato que aguarda con buen pie, con una victoria que sirva de calmante a la situación actual, mientras la dirección deportiva continúa trabajando en reforzar el plantel.

Sin En-Nesyri ni Mariano, y con Rafa Mir en bajo nivel, Lucas Ocampos gana enteros para actuar como principal referente en ataque

Para recibir al competitivo Athletic de Ernesto Valverde, Quique cuenta con las bajas en ataque de En-Nesyri, convocado para la Copa de África; y Mariano Díaz, lesionado; contando sólo para la punta de lanza con un Rafa Mir que no relanza su nivel. Por ello, no hay que descartar la opción de que Lucas Ocampos actúe de falso 9 dentro de ese dibujo de tres centrales y dos carrileros por el que ha apostado el nuevo técnico sevillista. Así, Dmitrovic estaría en la portería, los tres zagueros serían Sergio Ramos, Badé y Gudelj (alguna opción para Kike Salas) con Juanlu y Pedrosa en las alas. Soumaré actuaría como ancla con Rakitic y Sow por delante y Suso acompañaría al argentino. Todo, con un único objetivo: ganar en casa, cosa que no ocurre desde el 26 de septiembre ante el Almería (5-1).

Enfrente, un Athletic que llega a Sevilla sin Iñaki Williams, camino de la Copa de África, siendo Álex Berenguer el que parte en principio con opciones de ser su recambio. Aunque Valverde recupera a De Marcos y De Galarreta se espera que el técnico le dé continuidad a Lekue, Paredes y Ander Herrerra. Incluso, se espera en el once a la última de las sensaciones salidas de Lezama, Beñat Prados. Unai Simón, Vivian, Yuri y el tridente que acompañaría a Berenguer en ataque, conformado por Nico Williams, Sancet y Guruzeta, completarían el once. Así se presenta esta primera cita de 2024 en Nervión. ¿Año de redención?