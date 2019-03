Joaquín Caparrós continuó este miércoles, en la segunda sesión vespertina de la semana, con la preparación del trascendental partido del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Valencia, con una buena nueva y otra no tan buena. El entrenador del Sevilla ya cuenta con todos sus internacionales, ya de vuelta de sus respectivas selecciones, si bien algunos se ejercitaron en descarga y no saltaron al césped. En cambio, no se ejercitó con el resto de sus compañeros Vaclik, que sigue recuperándose al margen, al igual que Sarabia, que arrastraba una contractura en los isquiotibiales.

En el grupo de trabajo se pudo ver a Escudero, que está concluyendo su proceso de recuperación de su última lesión en los músculos isquiotibiales. Y Wöber ya se ejercitó a pleno rendimiento tras su participación con Austria, así como Andre Silva, que ha competido con Portugal. Los que actuaron más recientemente, casos de Jesús Navas, Sergi Gómez (aunque éste no tuvo ocasión de debutar ante Malta), Mercado, Kjaer y Bryan Gil no saltaron al césped, sino que hicieron descarga en el gimnasio.

Sí volvieron a ejercitarse con Caparrós Promes y Marko Rog, que fueron los primeros en regresar y ya trabajaron el martes junto al grupo, en la primera sesión de la semana, también vespertina.

La gran duda para la cita con el Valencia sigue siendo el concurso de Vaclik. El checo se realizó pruebas el martes que señalaron molestias en el músculo oblicuo abdominal. Está pendiente de nuevas pruebas. Entretanto, Caparrós y José Luis Silva, entrenador de porteros, tienen a sus órdenes a los dos porteros del Sevilla Atlético, Lucho García y Javi Díaz. Seguramente irán citados los dos tras la cita del filial este sábado.