Todos los ojos en la zaga

El panorama de la defensa del Sevilla se va aclarando, relativamente, conforme pasa la semana. Al principio de la misma apenas tenía a sus órdenes Pablo Machín a Sergi Gómez como central. El partido ante el Barcelona, día en el que probó por primera vez desde el inicio con una zaga de cuatro defensores, se torció al tiempo que se lastimaron Mercado y Wöber. Hasta la mañana de ayer no se ejercitaron con el grupo y en ese penúltimo entrenamiento ya lo hicieron de forma parcial, al mismo tiempo que Kjaer, con un programa especial para no cargarlo. Esta tarde, a partir de las cuatro, valorará el entrenador con los preparadores físicos y los futbolistas si Mercado y Wöber están para jugar en Huesca. Carriço y Gnagnon están descartados.

Así pues, el entrenamiento de esta tarde será determinante, tanto para saber qué defensas tiene disponibles Pablo Machín como para definir el once titular y la convocatoria. Después de la experiencia piloto de la zaga de cuatro, que el técnico soriano explicó que fue específica para contrarrestar el juego del Barcelona, no sería extraño que repitiese en El Alcoraz, dependiendo de cuántos efectivos tenga disponibles.

El hecho de que el Huesca, colista de la categoría, sea el equipo menos goleador de la categoría, con 24 tantos anotados en su estreno en Primera División, no debe ser óbice para que Pablo Machín ponga todos sus sentidos en mejorar las prestaciones de una defensa que en los últimos cuatro partidos a domicilio de la Liga, todos los de este año, tiene un pobre balance goleador de 8-0: dos tantos encajados por partido y ninguno marcado. Está claro que la retaguardia no es la única culpable de este esclarecedor y mejorable dato. Entre otras cosas porque el centro del campo, con una especial sobrecarga de partidos de sus futbolistas más habituales, no está rindiendo como meses atrás. E incluso Vaclik, quizá contagiado por esa deriva negativa del equipo, tampoco transmite ya la seguridad que mostrara en la mejor fase del Sevilla en esta campaña.

Dependiendo de que sean Mercado o Wöber los futbolistas que finalmente viajen hoy a Huesca, Machín podría volver a la zaga de tres centrales o verse obligado a repetir la zaga de cuatro, dado que, por ejemplo, Arana –pese a su extraña situación– sí puede actuar de lateral izquierdo específico.

Los que sí estarán seguro en el eje de la zaga serán Kjaer y Sergi Gómez, que es el futbolista de campo con más minutos del Sevilla por esa incidencia de las lesiones, por delante de Banega, Sarabia y Franco Vázquez. El catalán reconocía este miércoles que esos factores han influido para el bajón de rendimiento del equipo y también que el recurso de los cuatro defensas podría repetirse, dado que el Sevilla hizo una buena primera parte ante el Barça con ese dibujo que dio más libertad, como extremos, a Jesús Navas y Promes. El entrenamiento y la convocatoria de hoy definirán la decisión final de Machín, respecto a la zaga y al resto del equipo.