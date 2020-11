Hacia un once sin Jesús Navas

Por primera vez esta temporada, el Sevilla saltará al campo sin Jesús Navas en el once inicial. El palaciego ha portado el brazalete de capitán en los once partidos oficiales de la presente campaña. Y puede que hubiera jugado todos los minutos si no hubiese sido expulsado ante el Krasnodar antes del descanso y no se hubiera lesionado ante Osasuna también en el ecuador del partido. De esa forma, sólo se ha perdido los dos segundos tiempos de los dos últimos partidos oficiales. En ambos casos, Lopetegui solventó la papeleta ubicando a Lucas Ocampos como carrilero, adaptándose a las circunstancias del partido, pero ante el Celta partirá con un lateral derecho más específico para respetar su premisa del dibujo esencial del Sevilla. Koundé es una opción, pues ya lo ubicó ahí la temporada pasada en alguna ocasión coyuntural, como es la presente.

Afortunadamente, al menos regresaron los internacionales sin merma y la baraja se amplía con la recuperación de otros lesionados como Acuña o Suso. Incluso Idrissi podría formar parte ya de la convocatoria de este sábado para el partido con el Celta. En la penúltima sesión se ejercitaron la mayoría de los futbolistas de la primera plantilla salvo Jesús Navas, que aún está en fase de recuperación de su lesión en el aductor derecho, y Carlos Fernández, quien estará dos semanas de baja, como mínimo, dependiendo de su evolución tras manifestar síntomas y dar positivo en Covid-19.

Los dos canteranos causarán baja ante el Celta este sábado y a partir de ahí Lopetegui debe buscar el once más competitivo teniendo en cuenta otros factores, como el cansancio acumulado y los largos viajes de los internacionales, que ya ayer estuvieron a sus órdenes en la sesión vespertina del equipo.

En este sentido, se ejercitaron con el resto de compañeros futbolistas que son pilares como Diego Carlos, Ocampos o De Jong. Los tres podrían ser de la partida ante el Celta. En particular, el brasileño no tuvo la ocasión de debutar con la Canarinha. Eso sí, realizó un largo viaje en balde, a Sao Paulo primero y a Uruguay después, para contemplar en directo los dos triunfos de la selección de Tite. No pudo colmar sus expectativas de debutar, pero está fresco en comparación con otros compañeros que sí han jugado con sus selecciones, algunos más de la cuenta durante el último parón, con hasta tres citas oficiales.

Lopetegui tiene en esta ocasión la ventaja de que ni Ocampos ni De Jong fueron titulares en sus últimas comparecencias. El argentino jugó media hora en el triunfo de Argentina en Perú, el martes ya metido en la madrugada del miércoles. Y el holandés apenas tuvo una presencia testimonial en los últimos minutos de la victoria de Holanda en Polonia. En-Nesyri jugó el martes, con gol, y su viaje fue más largo.

El cuerpo técnico de Lopetegui, que suele medir muy bien los esfuerzos, las variaciones incluso de climas y los largos viajes, debe valorar el estado de Diego Carlos, Ocampos o De Jong. También de otros como Koundé, quien, por suerte, fue el primero de los internacionales en terminar su concurso con su selección, al jugar con Francia sub 21 el lunes.

El joven central galo jugará con total seguridad ante el Celta, y la duda es si lo hará en su posición habitual o desplazado al flanco derecho de la zaga para cubrir la baja de Jesús Navas. El palaciego, que manifestó molestias en el aductor derecho en San Mamés, se rompió ante Osasuna y el que no vaya a viajar a Krasnodar por estar sancionado invita también a que tenga una recuperación reposada, sin prisas. Como es habitual, el guipuzcoano no dará la convocatoria hasta el día del partido, para medir bien los estados de forma.