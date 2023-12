El Sevilla pidió mano de Azpilicueta en la primera parte

El Sevilla cayó derrotado (1-0) en el Cívitas Metropolitano. El Atlético de Madrid, pese a estar con uno menos por la expulsión de Söyüncü a falta de veinte minutos, se impuso en un duelo igualado durante muchos momentos. Ante partidos de resultados cortos, cada detalle, cada jugada y, también, cada polémica cuenta.

Eso ocurrió en el Atlético de Madrid - Sevilla, donde acabaron los colchoneros con siete jugadores tarjeteados y uno expulsado y los nervionenses pidiendo una posible mano. Fue durante la primera mitad, tras un centro de Juanlu Sánchez que rechazó César Azpilicueta en el área y, aunque no se protestó demasiado dentro y fuera del césped, ha traído cola después del encuentro.

La mano es clamorosa eh, vaya ascazo. pic.twitter.com/W5x8THCuwO — coña (@SprintDeRakitic) December 23, 2023

División de opiniones

Pese a que fue una acción que no comentaron los protagonistas al término del partido, no ha pasado desapercibida entre la afición sevillista. En redes sociales, bastantes nervionenses defienden que ese balón no impactó en el brazo de Azpilicueta, pero que, incluso si sí lo hubiese hecho, iría en contra del fútbol señalar penalti.

Creo que le da en cuerpo, pero aunque no se así y golpee la mano, es evidente que está muy cerca del cuerpo y va recogiendo el brazo, para mi no es penalti, y no tengo ninguna duda que si hubiera sido al revés lo habrían pitado. — Paco (@PacoLaLlamada) December 23, 2023

Como suele ocurrir en estos casos, numerosos aficionados sí vieron penalti en esa acción, generándose una división de opiniones que no sorprende a nadie. En definitiva, una polémica más, algo que no extraña en un fútbol donde cuesta que haya unificación de criterios en, sobre todo, las áreas.