Akor Adams concita expectación ante su posible debut con Nigeria

Akor Adams vive con gran expectación la posibilidad de cumplir un sueño que parecía imposible hace apenas unos meses. Nigeria visita en la tarde de hoy a Lesoto a partir de las 18:00, en el estadio Peter Mokaba de Sudáfrica. Y el delantero sevillista está en ascuas ante la posibilidad de debutar con las Super Águilas en este partido correspondiente a las eliminatorias para el Mundial 2026.

Tal posibilidad ha concitado mucha expectación en su propio país. Muchos aficionados locales expresan su deseo por ver cómo se desenvuelve Akor Adams en su primera convocatoria absoluta. Otros admiran su portentoso físico y más de uno requiere información sobre un futbolista que hace un año jugaba en el Montpellier, sin mucho predicamento tras su paso por el muy exótico fútbol noruego, antes de su desembarco en el Sevilla.

Su lesión muscular nada más llegar impidió que se expusieran sus cualidades en Nervión, donde ahora empieza a explotar gracias a la apuesta de Matías Almeyda de exprimir absolutamente todos los recursos que tiene a su disposición en la actual plantilla.

Akor Adams llega en su mejor momento a la selección de Nigeria, tras dos goles triunfales consecutivos, el de la victoria en Vallecas (0-1) y el que rubricó la explosión de júbilo del Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Barcelona (4-1).

El propio futbolista dejaba algunas palabras en la cuenta oficial de las Súper Águilas: “Tengo que dar todo lo que puedo al equipo”, decía ilusionado en un avance de una pequeña entrevista en la concentración de Nigeria. Antes apenas había disputado dos partidos del Mundial sub 20 con su país, en 2019. Si no juega hoy, aún podría hacerlo el martes 14 en el amistoso Nigeria-Benín. Es su momento.