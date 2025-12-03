Alineación probable del Sevilla FC para visitar al CD Extremadura: sin sobresaltos

El Sevilla Fútbol Club buscará este jueves su pase a la tercera ronda de la Copa del Rey ante un Club Deportivo Extremadura que tiene en sus manos dar la sorpresa en esta fase del torneo nacional. Matías Almeyda no podrá contar con los lesionados Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj ni Rubén Vargas; siendo la ausencia del belga un problema ya que apuntaba al once inicial del cuadro hispalense en el feudo blaugrana. El técnico bonaerense tiene la oportunidad de darle minutos a los menos habituales en un partido donde su equipo es favorito sobre el papel, algo que deberán demostrar tras las dos derrotas consecutivas en LaLiga frente a RCD Espanyol y Real Betis Balompié.

José Ángel Carmona atiende a Matías Almeyda en un entrenamiento del Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

La vuelta de Nyland, Ramón, Gudelj y ¿Kike Salas?

Tal y como ocurriera frente al Club Deportivo Toledo, Orjan Nyland es serio candidato a partir de inicio en Almendralejo. El noruego, que perdió su puesto en el once de gala en detrimento del griego Odysseas Vlachodimos, fue protagonista de forma negativa en la primera ronda copera con el gol encajado en El Salto del Caballo. En el eje de la zaga, esperando los resultados médicos de Marcao, Ramón Martínez apunta a la titularidad junto a Kike Salas. El de Morón de la Frontera volvió a los terrenos de juego el pasado domingo frente al Real Betis, demostrando que es un central más que válido para los planes de su entrenador.

José Ángel Carmona y Oso podrían ser los titulares en los costados de una defensa improvisada entre lesiones y cansancio. Matías Almeyda no debe forzar la maquinaria de un Sevilla Fútbol Club al que lo único que le falta es volver del compromiso en el Francisco de la Hera con menos jugadores de lo previsto. Por delante de la última línea, Nemanja Gudelj y Lucien Agoumé son candidatos a la sala de máquinas, con Manu Bueno en la mediapunta para ejercer de enlace entre el centro del campo y la parcela ofensiva del combinado nervionense.

Minutos para Alexis e Isaac

En las bandas, Matías Almeyda podría dar protagonismo a Chidera Ejuke y Alexis Sánchez. El nigeriano disputó casi 80 minutos en el derbi del pasado comingo frente al Real Betis, mientras que el chileno salió en la segunda mitad y sigue recuperando las sensaciones tras la lesión que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego. Al igual que el exjugador de Udinese, Isaac Romero apunta a la titularidad en un choque importante para coger confianza de cara a portería. Sin posibilidad de disputar el choque de este fin de semana ante el Valencia al haber visto la cartulina roja en el derbi, el lebrijano se presenta como la referencia ofensiva más viable para el Sevilla.

Alexis es la principal novedad en la convocatoria tras dejar atrás su lesión. / Juan Carlos Vázquez

Alineación probable

Nyland; Carmona, Ramón Martínez, Kike Salas, Oso; Agoumé, Gudelj, Manu Bueno; Chidera Ejuke, Alexis Sánchez, Isaac Romero.