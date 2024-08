Álvaro Fernández: “Reyes nos hablaba de la grandeza del Sevilla”

Álvaro Fernández ha sido presentado esta tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán como nuevo jugador del Sevilla. El guardameta de La Rioja se convirtió hace dos días en el séptimo refuerzo de la entidad hispalense en este mercado de fichajes para relevar a Marko Dmitrovic. Álvaro, tras realizar su primera sesión a las órdenes de García Pimienta en la jornada del martes, ha hablado por primera vez ante los medios de comunicación junto al director deportivo, Víctor Orta. Durante su presentación, el guardameta habló sobre una de las leyendas del Sevilla, José Antonio Reyes, con quien compartió vestuario en la temporada 2018-19 en el Francisco de la Hera con el Extremadura.

Álvaro Fernández habló sobre la relación que tenía con la leyenda del Sevilla y recordó cómo le hablaba sobre la “grandeza” del conjunto hispalense: “Tuve la suerte de jugar con él en el Extremadura. Es un jugador histórico y leyenda del Sevilla. Además recuerdo que cuando compartía vestuario me hablaba de este club y de la grandeza del Sevilla. De la ciudad tan maravillosa que es Sevilla. Por supuesto que lo tenemos en la memoria, un jugador tan importante como él. Es un orgullo haber sido su compañero y haberlo conocido en persona. Esa gran calidad humana que tiene él”, expresó el riojano.

Álvaro Fernández también habló sobre su estado de forma, tras jugar la pasada campaña en la segunda división con el Huesca donde se consagró como uno de los mejores porteros de la categoría: “Vengo en el mejor momento posible, vengo en el momento ideal. He hecho creo que hasta ahora el mejor año de mi carrera deportiva, pudiendo disputar todos los partidos, haciendo unos muy buenos números y además a un club enorme de una institución abismal”, expresó el riojano.

Así también comentó sobre la rápida adaptación que está llevando en el club de Nervión: “Los jugadores me están haciendo ya sentir como uno más, tanto los jugadores que han llegado nuevos como los que llevan mucho tiempo, capitanes incluidos y por supuesto el cuerpo técnico y con muchísimas ganas de integrarme lo antes posible, que así lo haré y poder demostrar el portero que soy”, explicó el ex del Huesca.

El "objetivo" de venir al Sevilla

Sobre García Pimienta también tuvo palabras el nuevo jugador del Sevilla que reconoció “no tener un rol” en la actual plantilla del conjunto hispalense: “He hablado con el míster y me ha transmitido mucha confianza en mí. Cuando me lo comunican mis agentes, en ese momento vivo un momento de mucha felicidad, evidentemente cuando escucho la noticia les transmito que mi objetivo es venir aquí a Sevilla, no quería escuchar ninguna otra oferta porque la realidad era que un club tan grande como es el Sevilla quería poder estar aquí y así se ha podido hacer, así que es un orgullo”, expresó el subcampeón olímpico.

Por último, Álvaro Fernández habló sobre la duración de su contrato para ser un portero joven-26 años-, hasta 2025. El de La Rioja sólo firmó por una temporada y explicó los motivos de el por qué de la duración: “Es lo que hemos acordado entre el club y yo, creo que es una gran oportunidad para ambos, sobre todo para mí, de demostrar el gran portero que soy, de que vean la calidad que tengo como jugador, como profesional, como persona y si todo va bien, si seguimos un plan que tenemos establecido que es entrenar bien, competir bien y llevar todas las directrices que exige este club, pues lo lógico es que podamos renovar ese contrato y que esté aquí más tiempo”, sentenció el guardameta.