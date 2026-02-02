Antonio Cordón viaja a Mallorca en el último día del mercado de fichajes

Se agota el tiempo en un mercado de fichajes invernal que, como de costumbre, no pasará a la historia del Sevilla Fútbol Club. El combinado hispalense afronta lo que queda de temporada con una plantilla mermada por las lesiones, aunque capaz de dar la cara ante las adversidades y con un entrenador que continúa ganando adeptos entre el respetable sevillista. Matías Almeyda es, sin duda, uno de los grandes aciertos de un Antonio Cordón cuyo nombre vuelve a estar en el punto de mira de la afición nervionense. El director deportivo extremeño, lastrado por el mal momento económico de la entidad, no ha podido hacer realidad los deseos de una grada que es consciente de las carencias de su equipo.

A unas trece horas de que termine a ventana de traspasos estival, Cordón ha embarcado junto a la expedición del Sevilla rumbo a Mallorca, donde el cuadro nervionense tendrá este mismo lunes un partido vital para seguir afianzando la permanencia. Con tres puntos de ventaja sobre el descenso, situación que marca precisamente el combinado bermellón, el encuentro en Son Moix se antoja clave para lograr una distancia considerable con la zona peligrosa de la tabla. Sin embargo, la presencia del director deportivo en el vuelo parece indicar que el mercado de fichajes se da por cerrado en clave sevillista, algo lógico teniendo en cuenta la deuda y los problemas de dinero de una entidad que debe lograr una plusvalía de unos nueve millones de euros antes del 30 de junio para llegar a la cifra presupuestada.

Antonio Cordón y su ayudante José Ignacio Navarro, en la Junta. / Antonio Pizarro

El vuelo del Sevilla Fútbol Club ha sido motivo de noticia debido al retraso sufrido por problemas técnicos en el avión. Los nervionenses no pudieron despegar este domingo por la noche, por lo que la expedición ha salido dirección a las Baleares el mismo lunes de mañana. La ausencia de Antonio Cordón en la capital hispalense no quiere decir que no vaya a haber ningún tipo de movimiento en las horas finales del mercado de fichajes, aunque sí parece indicar que no habrá novedades ni de salida ni de entrada.

Dos salidas y una llegada

Salvo sorpresas de última hora, el Sevilla cerrará esta ventana de traspasos con las salidas de Alfon González y Ramón Martínez, sumadas a la incorporación de Neal Maupay. El atacante albaceteño se ha marchado cedido durante media temporada al Villarreal CF, ocupando su hueco el delantero galo, que llega en calidad de préstamo procedente del Olympique de Marsella. En el apartado defensivo, el central murciano ha salido traspasado a coste cero rumbo al Real Valladolid, siendo Federico Gattoni tras su año y medio en River Plate el inesperado reemplazo de un equipo que continúa sufriendo problemas atrás debido a las constantes lesiones de Marcao, César Azpilicueta y Tanguy Nianzou.