Brindis por una feliz Navidad con todos los capitanes del Sevilla

El Sevilla ha felicitado las pascuas navideñas con un par de mensajes a través de sus medios oficiales. En la web oficial publicó un brindis del presidente José María del Nido Carrasco junto con todos los capitanes de todos los equipos sevillistas, desde los escalafones inferiores hasta las primeras plantillas masculina y femenina. Y además de rebotar esta felicitación en sus redes sociales, en su televisión publicó un vídeo o spot de felicitación con el lema Dicen que nunca se rinde.

En la foto del brindis destacó la nutrida presencia de capitanes del primer equipo, con hasta seis. A saber: Gudelj, Nyland, Marcao, Suazo, Azpilicueta y Juanlu, quien además es representante de la cantera y portador del señalado dorsal 16 en memoria de Antonio Puerta. Alberto Flores, habitual tercer portero del Sevilla, aparece como el primer capitán del Sevilla Atlético.

Por parte del Sevilla femenino la capitana presente fue Esther Sullastres mientras que Víctor fue el representante del Sevilla FC Genuine para la foto tomada en la grada principal del estadio Jesús Navas.

"Una ocasión especial y en el mejor escenario posible, en el que se culmina la formación que se inicia desde edades muy tempranas en los campos exteriores de la carretera de Utrera. Y es que el Sevilla FC y la defensa de su escudo es tarea tanto de los profesionales como de los más pequeños, el futuro de un sentimiento cada vez más fuerte que tantos compartimos como una gran familia ¡El Sevilla FC os desea una feliz Navidad!", reza la nota que acompaña la foto de felicitación.

La Navidad es de los que nunca se rinden

Además, el club lanza en estas fechas el anuncio televisivo navideño, con el lema de que "La Navidad es de los que nunca se rinden". El club explica que apuesta por "una producción audiovisual cargada de sensibilidad y simbolismo, con la que pretende trasladar a su hinchada valores profundamente arraigados en la identidad del club como la perseverancia, la resiliencia, la lucha constante y el sentimiento de familia que caracteriza al sevillismo incluso en los momentos más complejos".

"El spot muestra distintas escenas cotidianas que reflejan que celebraciones tan especiales y emotivas como la Navidad también conllevan instantes agridulces. Ausencias difíciles de asumir, cambios vitales inesperados o situaciones personales complicadas forman parte de la realidad de muchas familias, y el mensaje del Sevilla FC pone el acento en la capacidad de sobreponerse a ellas sin perder la ilusión ni la esperanza. La pieza subraya así la importancia de apoyarse en los seres queridos, en la unión familiar y en la amistad como refugio emocional".

E incide en el nunca te rindas, "un lema que trasciende lo deportivo y que se proyecta como una forma de entender la vida, recordando que la fortaleza colectiva y el espíritu de lucha son claves para superar cualquier obstáculo". "Con este spot, el Sevilla FC no solo felicita la Navidad a su afición, sino que renueva su compromiso con los valores que unen al club y a su gente", reza la nota oficial.