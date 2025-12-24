El Sevilla cierra el año dominando tres estadísticas de LaLiga

A punto de terminar el 2025, la primera vuelta de LaLiga no ha llegado a su fin ya que aún deben disputarse las jornada 18 y 19 que enfrentarán al Sevilla Fútbol Club con UD Levante y Celta de Vigo respectivamente. Sin embargo, el cierre de año deja las primeras estadísticas del campeonato liguero con el dominio del conjunto nervionense en tres que, por desgracia para la afición sevillista, no son positivas. Los datos mostrados en la web oficial del torneo de la regularidad colocan a dos jugadores del combinado hispalense en lo más alto de dos de las doce categorías que se reflejan, siendo estos futbolistas José Ángel Carmona y Akor Adams.

En el caso del nigeriano, es el futbolista con más fueras de juego en lo que llevamos de torneo, muy por delante del segundo clasificado. Akor Adams ha sido cazado en posición antirreglamentaria en 23 ocasiones este curso, superando en la lista a Kylian Mbappé y Salomón Rondón, que suman 17 y diez respectivamente. El ariete del Sevilla, que esta temporada ha visto puerta en tres ocasiones, ha sido muy criticado desde su llegada al cuadro blanquirrojo por su facilidad para caer en las trampas de las defensas rivales, estadística que continúa tratando de corregir para convertirse en la referencia ofensiva de su equipo.

Akor Adams agradece al cielo su gol contra el Oviedo. / Antonio Pizarro

Demasiadas tarjetas amarillas

El otro dato en el que el Sevilla Fútbol Club domina son las cartulinas amarillas individuales, con José Ángel Carmona y Lucien Agoumé empatados a siete tarjetas en lo más alto de la clasificación. Esta estadística no hace sino engrosar el total de un equipo que es el más amonestado en lo que llevamos de temporada con 55 amarillas y una roja, algo de lo que Matías Almeyda se ha quejado en varias ocasiones y que le ha costado tres amonestaciones en las últimas semanas: una amarilla frente al Valencia en Mestalla y dos que acarrearon su expulsión contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu hace tan sólo unos días.

Estos datos dejan claro que el Sevilla tiene mucho que mejorar en la segunda mitad de la temporada si no quiere terminar acercándose a los puestos de descenso como ocurriera a finales del pasado curso. Tras caer el domingo ante el Real Madrid, los pupilos de Matías Almeyda terminan el 2025 a tres puntos de la séptima plaza y con cinco de ventaja sobre la zona de peligro, por lo que salir airoso de los próximos partidos se antoja fundamental para seguir poniendo tierra de por medio con el Girona, equipo que ocupará la decimoctava posición, como mínimo, hasta el primer fin de semana de enero.