Caparrós habla como presidente de honor del Sevilla: "A la familia siempre hay que ayudarla"

Joaquín Caparrós ejerce ya como presidente de honor del Sevilla, tras el anuncio de su nombramiento el pasado miércoles durante la comparecencia de José María del Nido Carrasco para dar explicaciones sobre la situación del club. Fue un anuncio solapado por la tremenda situación del club, y también provocado en cierta medida por ésta, ya que el sevillismo se ha quedado sin referentes.

A través de las redes sociales, el utrerano ha enviado una carta abierta al sevillismo en la que muestra sus sensaciones por este nombramiento, que ha deparado cierto debate por el modo y el momento, más allá de la indiscutible importancia del entrenador que más veces dirigió al Sevilla en la historia: 229 encuentros oficiales en cuatro etapas.

Joaquín Caparrós, como infantil del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / M.G.

Y acompaña el mensaje con cuatro fotos de cuatro momentos históricos de su trayectoria: como canterano, con Roberto Alés cuando lo nombró entrenador en Segunda División, en 2004 cuando clasificó al Sevilla a la Copa de la UEFA y cuando recibió el Banquillo de Oro.

Caparrós comienza recordando su efímera etapa como canterano sevillista y llegando hasta su nombramiento como Banquillo de Oro, reconocimiento que tiene el honor de compartir únicamente con Manolo Cardo. "¿Quién le iba a decir a aquel niño sevillista, cuya mayor ilusión era pisar el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, que años más tarde cumpliría su sueño?", comienza.

Julio Baptista y Joaquín Caparrós celebran la clasificación a la UEFA en 2004. / M.G.

Y continúa: "Que llegaría a ser el entrenador con más partidos en la historia del club, que recibiría el Banquillo de Oro, y que hoy se convertiría en el primer Presidente de Honor. El Sevilla es mi club, el Ramón Sánchez-Pizjuán es mi casa, y vosotros, el sevillismo, sois mi familia. He estado en las buenas y en las malas. He trabajado con todos los presidentes (del siglo XXI): Roberto Alés, José María del Nido Benavente, Pepe Castro y José María del Nido Carrasco. Siempre lo he hecho por mi club, por mi gente, y porque a la familia siempre hay que ayudarla. Y mi familia es el Sevilla".

El utrerano muestra el Banquillo de Oro que recibió en 2023. / M.G.

Y también repasa su trabajo junto a destacadísimas personalidades del Sevilla en este siglo XXI. "He tenido la fortuna de trabajar junto a leyendas del club como Monchi, Pablo Blanco o Antonio Álvarez. También he tenido el privilegio de entrenar a grandes como Jesús Navas, Reyes o Puerta. Siempre intenté dar lo mejor de mí, sin tener nada que ganar y mucho que perder. Pero seguiré aquí, apoyando, animando y ayudando cuando el club lo necesite. Nací sevillista y moriré sevillista. Gracias a toda esa afición que siempre me ha apoyado. ¡Viva el Sevilla!", concluye el utrerano orgulloso.