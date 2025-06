El capotazo de Cordón a Del Nido Carrasco: "No he visto a ningún presidente trabajar más que él"

En una doble vertiente, el elogio personal y la afirmación técnica sobre la economía del club, Antonio Cordón le echó un capotazo a José María del Nido Carrasco, que sabe que tiene al sevillismo en contra. El nuevo director de fútbol profesional del Sevilla manifestó su sorpresa sobre lo que ve trabajar a Júnior durante su presentación oficial.

No fue la alegoría del elefante ni la de la casa y su cimentación frente a las lámparas y la decoración la única frase llamativa. A Júnior lo apoyó motu prorpio y sin que mediara pregunta.

Al ser preguntado por lo que se ha encontrado al llegar al Sevilla, y por el trabajo que tiene por hacer encontró la oportunidad de ese capotazo a un dirigente que necesita todos los quites del mundo para que no lo pille el toro. “Si me pregunta por trabajo... Me ha sorprendido muchísimo el presidente del Sevilla con el trabajo que tiene. No he visto un presidente que trabaje más que él. He vivido unos meses trabajando para estar en cinco clubes y he trabajado con muchas personas y me ha sorprendido sinceramente que una persona trabaje de esta forma para un club, sinceramente. He tenido muchos presidentes, pero...”, dijo.

Y también le echó un capote más técnico, menos personal, al hablar de la urgencia económica del Sevilla y descartar la presunta necesidad de vender jugadores antes del 30 de junio para ajustar balances financieros:“Todos los clubes en España y en Europa son susceptibles de escuchar ofertas. El Sevilla, como explicó el presidente, está en esa misma circunstancia. Lo que no vamos a hacer es malvender. El Sevilla tiene una marca, ha ganado muchas competiciones en este último siglo y tiene unos valores. Las circunstancias mandan, pero no vamos a malvender. No he recibido ninguna instrucción de vender antes del 30 de junio. El Sevilla no tiene ninguna necesidad en ese sentido”, aseguró.

Por último pidió paciencia: “Aquí trabajamos en grupo, no decido yo las necesidades específicas. Hay que contar con el entrenador y con las características de jugadores que podemos tener y pueden llegar y estamos trabajando ya para esas posibles incorporaciones, ya sean del filial, de fuera o que ya están. El verano va a ser muy largo y van a salir muchos nombres, nombres que ya estoy leyendo y no he hablado con ninguno. Hasta el 15 de agosto no se empieza a funcionar”.