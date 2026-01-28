Un creador de contenido argentino alucina con el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán: "No lo puedo creer"

La victoria del Sevilla Fútbol Club sobre el Athletic Club de Bilbao del pasado sábado tuvo mucha importancia para el combinado hispalense. Con los tres puntos obtenidos ante los leones, el cuadro sevillista pudo respirar tranquilo, consiguiendo un resultado que le permite estar con un partido de ventaja sobre los puestos de descenso. La clasificación continúa apretándose con el paso de las jornadas y la visita al RCD Mallorca de esta próxima semana se antoja fundamental para dar un paso al frente que sirva para desmarcarse de la zona de peligro

Para este duelo, el Sevilla no podrá contar con uno de sus baluartes más importantes: su afición. La hinchada nervionense fue clave para la consecución de la última victoria liguera en un partido frente a un rival teóricamente superior. El ambiente vivido en el Ramón Sánchez-Pizjuán hace escasos días supuso un aliciente extra para que los pupilos de Matías Almeyda dieran un golpe encima de la mesa frente a un rival directo, por increíble que pudiera parecer esta situación hace tan sólo unas temporadas. Buena prueba de ello dio el creador de contenido Tomi Demaio, que vivió su primer partido en el feudo nervionense tras dos años viviendo en España.

Debut en España y diferencias con Argentina

Con cerca de 10.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Tomi Demaio debutó en un estadio de fútbol tras dos años viviendo en España. El DJ llegó al Ramón Sánchez-Pizjuán con un poco de retraso, alegando que su acompañante lo había avisado únicamente con media hora de antelación. Su entrada pudo ser triunfal, pero Hernández Maeso decretó que el tanto de Nemanja Gudelj no debía subir al electrónico por una falta que provocó un revuelto tanto durante como después del duelo. El argentino se vio sorprendido por la presencia de un megáfono en la grada de Biris Norte, algo que no es habitual en los estadios de su país y que incluso le hizo cierta gracia mientras se grababa dentro del coliseo nervionense.

En un partido feliz por la victoria del Sevilla Fútbol Club, Demaio mostró cierta incredulidad por una afición a los que catalogó de "momias" al no animar como suele ser habitual en Argentina. Pese a la insistencia de su acompañante en asegurar que esta es "una de las mejores aficiones de España", el DJ replicó con algo de sorna que no quería imaginarse cómo sería "la peor", agregando además que fue una sorpresa que todos los cánticos, o la gran mayoría, tuvieran su origen en su país natal, ya que las hinchadas sudamericanas siempre han sido un espejo en el que se han mirado las españolas.