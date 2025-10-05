La doble reivindicación de Biris Norte en el Sevilla-Barcelona: contra el racismo y a favor de Palestina

Desde que se dio a conocer que el Sevilla Fútbol Club - Fútbol Club Barcelona sería un domingo a las 16:15 se presuponía un ambiente grande en Nervión. Los hispalenses, que aún no habían jugado en fin de semana como locales, recibían a uno de los cocos de esta edición de LaLiga, serio candidato a levantar el título nacional. Celebrando además Biris Norte su 50 aniversario, todo hacía indicar que un tifo luciría en la previa del choque entre ambos equipos al inicio del mismo. Sin tiempo para especular, los ultras solicitaron a través de sus redes sociales el apoyo de los aficionados blanquirrojos que se situasen en la zona baja del Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Biri Biri, mítico futbolista del combinado hispalense que inspiró el nombre del grupo en el año 1975, ha sido el homenajeado en esta ocasión, como en tantas otras, por parte de la hinchada nervionense. Su efigie ha presidido durante varios minutos la parte central de Gol Norte, en un enorme tifo que ocupaba las gradas alta y baja de un estadio a reventar. El lema "Gol Norte antirracista", dividido en dos pancartas, acompañaba a la imagen tal y como se puede ver en el vídeo al inicio de la noticia, siendo este "el primer gol", según indicaban los Biris a través de Twitter, de los locales al combinado blaugrana.

Polémica durante el Sevilla - Barcelona: una pancarta a favor de Palestina desata los silbidos en el Sánchez-Pizjuán

Sin embargo, la reivindicación solidaria de Biris Norte no ha quedado ahí. Durante el transcurso de la primera mtiad, se ha desplegado una pancarta con el lema "La solidaridad no se puede bloquear", en clara alusión a la famosa Flotilla que esta misma semana puso rumbo a Palestina para prestar ayuda humanitaria. Junto a esta frase se han podido ver varias banderas palestinas mientras se sucedían los cánticos de "Palestina libertad" e "Israel asesina". El gesto no ha sentado bien a gran parte de los aficionados presentes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que entendían que no era el momento idóneo para esto.

Tras diez años sin ganar en liga al Fútbol Club Barcelona, el Sevilla Fútbol Club sabía de la importancia de este encuentro. Con la regeneración de un equipo que ha sufrido lo indecible estos últimos años para mantenerse en Primera División, las llegadas de Antonio Cordón y Matías Almeyda al combinado hispalense suponían un soplo de aire fresco. Los fichajes parecen ir funcionando y el buen hacer lejos del coliseo nervionense debería trasladarse en algún momento a un Sánchez-Pizjuán que aún no sabe lo que es celebrar una victoria este curso.