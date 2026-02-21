El emotivo homenaje del primer equipo del Sevilla FC a una leyenda del club

Francisco Durán, conocido popularmente como Paco 'El Carpintero', es una leyenda viva del Sevilla Fútbol Club. A sus 83 años, con más de 65 al servicio de la entidad hispalense, tiene su pequeño museo del sevillismo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, justo en la esquina de Preferencia con Gol Sur. Querido por todos los futbolistas que han pasado por el conjunto nervionense, es una de las pocas personas que pueden decir que han consagrado su vida al club, del que parece no se irá hasta el final de sus días.

Este 21 de febrero, el primer equipo del Sevilla ha querido darle una sorpresa en el día de su cumpleaños, invitándolo al entrenamiento en la Cuidad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios donde se le ha obsequiado con una tarta y ha soplado las velas junto a la plantilla que dirige Matías Almeyda. En una mañana emocionante, marcada también por la visita del conjunto nervionense al Getafe de este domingo, Paco 'El Carpintero' ha recibido un merecido homenaje por parte del club hispalense.

Paco y el Sevilla, de ida y vuelta hasta la eternidad

En verano de 2024 se conocía a través de redes sociales una noticia que dejó helada a la afición del Sevilla Fútbol Club: 'El Carpintero' había sido despedido de la entidad. Los recortes de plantilla en el club hispalense no dejaron indiferente a nadie, y el sevillismo se volcó tanto con el citado empleado del club como con Ernesto Chao, otro de los damnificados por la decisión del Consejo de Administración. Finalmente, el 'cortijo' de Paco en el Ramón Sánchez-Pizjuán mantuvo su normalidad y lo que comenzó a suceder fueron una serie de homenajes a una de esas personas que siguen uniendo a la hinchada blanquirroja.

El último futbolista en aterrizar en el Sevilla fue un Neal Maupay que mostró su admiración por el museo de Paco en su primera visita al feudo nervionense. Junto a camisetas de distintas leyendas de la entidad nervionense, 'El Carpintero' guarda fotografías históricas con personalidades como Diego Armando Maradona o Paco Gandía, además de recuerdos imborrables como los de José Antonio Reyes o Antonio Puerta, a los que este sevillista trataba como si fueran sus hijos desde los escalafones inferiores