García Pimienta: "Hemos dado un paso atrás"

García Pimienta reconoció que el Sevilla dio un "paso atrás" respecto al partido de San Sebastián y no sabe si fue por nerviosismo o falta de efectividad o por desacierto. Una mezcla de todo. También de una lectura de partido que vuelve a quedar en entredicho pues los cambios los hizo cuando el Sevilla empezaba a tocar a rebato y lo enfrió.

"Hoy no ha sido nuestro mejor partido. No hemos estado bien", dijo en SFC Radio. "Es cierto que el Athletic excepto en la jugada del penalti no nos ha generado ocasiones de gol. Pero no hemos estado precisos con el balón. Hemos tenido muchos nervios en la salida del balón y cuando lanzábamos en largo no ganábamos ningún duelo. Hemos sido un equipo muy previsible y no hemos generado nada. En la segunda parte sin estar demasiado bien sí hemos generado alguna ocasión. Recuerdo una de Ejuke, una muy clara de Lukébakio, un chut botando de Sow... hemos tenido alguna aproximación. Pero no hemos estado bien y el Athletic ha sido capaz, generando poco, de hacernos un penalti y marcarnos un gol en una jugada que hemos defendido mal. Después de la semana pasada hemos dado un paso atrás".

Un Sevilla muy previsible

El técnico barcelonés insistió en esa idea del desacierto y los nervios. "Cuando nos cuesta tanto generar goles debemos generar más ocasiones para tener efectividad. En la primera parte hemos estado mal y no ha sido por actitud. En la segunda parte sí hemos dado un paso adelante pero el Athletic ha estado bastante cómodo porque ha sido un partido muy previsible por nuestra parte. Ha sido una pena haber perdido el partido ya que no lo podíamos ganar. Una pena".

"No ha sido el equipo que vimos en San Sebastián. No sé si ha sido por nervios. No hemos estado bien con el balón. No hemos estado precisos", volvió a decir en la sala de prensa.

Tres meses sin ganar en Nervión

Preguntado por la mala racha de partidos sin ganar en Nervión dijo: "No sé qué pasa. Yo he venido aquí como visitante a este estadio y te falta el aire entre la presión del equipo y la de la afición. Yo creo que la afición ha estado bien. Incluso animando cuando el Athletic estaba apretando. No es que el Athletic nos haya sometido mucho. Pero jugando este tipo de partidos no estamos cerca de ganar. Todo lo contrario que hace una semana. El de la semana pasada fue muy bueno y el de hoy ha sido todo lo contrario".

¿Puede ser que al Sevilla le falte calidad o nivel para más? "Si somos capaces de hacer el partido de San Sebastián o el de Gerona por qué no somos capaces de hacerlo aquí. La actitud ha sido buena. Creo que ha sido por nerviosismo. Eso ha hecho que pegásemos un pelotazo y no jugásemos bien. Hoy no hemos visto un juego aseado. Pases sencillos que equivocábamos... y eso hace que el rival te apriete".

Sow y Agoumé son baja en el derbi

Todo lo malo que le podía pasar al Sevilla le pasó... Como la baja por sanción de Sow y Agoumé: "Sí. Es un contratiempo. Teníamos jugadores con cuatro tarjetas. Agoumé lo estaba haciendo muy bien. Sow llevaba mucho arrastrando las cuatro tarjetas y ha hecho partidos muy buenos. Hasta el minuto 84 hemos ido a por el partido y hemos tenido esas dos tarjetas que hacen que no puedan estar ante el Betis. Pero tenemos a Gudelj o a Manu Bueno que sí pueden jugar y seguro que lo harán bien".

¿Por qué quitó a Sow en lugar de Agoumé al final? "Porque queríamos ir por el partido. Íbamos por el partido y pensaba en ganar. No pensaba en el siguiente partido. La intención era ir por el partido y por eso hicimos ese cambio".

"Es de los peores partidos que hemos hecho. Y aun así hemos tenido ocasiones muy claras". Y volvió a reiterar las ocasiones al principio de la segunda parte de Ejuke, Lukébakio y Sow. "Contento porque generamos ocasiones pero falta efectividad y eso sí depende de nosotros", dijo.

Y ya puso la vista en lo que queda por delante... "Hay un parón y esperemos que los chicos que van con sus selecciones vengan en condiciones. Encima la mala suerte de la tarjeta amarilla que han recibido Sow y Agoumé", volvió a lamentar.