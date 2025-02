García Pimienta: la respuesta necesaria y la obligada

No podía responder otra cosa. La tormenta había que calmarla de alguna manera una vez que alguien cometió la torpeza de deslizar desde el comité de dirección que había un incipiente cisma entre éste y el entrenador por la diferente visión de la planificación. El lío se montó horas antes del partido contra el Barcelona y se agrandó conforme los azulgranas horadaron el frágil y etéreo tapiz con el que Víctor Orta y García Pimienta, García Pimienta y Víctor Orta, quieren dotar de una estructura de equipo reconocible a este Sevilla ciclotímico y deprimente.

Tanto monta, monta tanto. Como en el famoso lema de los Reyes Católicos, el sevillismo empieza a mirar a los máximos responsables técnicos como un tándem corresponsable de todo lo que suceda. Y si no son corresponsables llega algo todavía peor: el debate sobre quién es el culpable. Ahí está el quid de la cuestión del supuesto cisma entre la cúpula ejecutiva y el entrenador por la forma en que éste ha demostrado que no está muy conforme del todo con la promesa incumplida de pieza por pieza. Antes de visitar al Valladolid el técnico quiso zanjar la cuestión. La pregunta era obligada y la respuesta también. Pero ésta se irá liviana soplada por el aire si no es lacrada con el único sello que vale en el fútbol: los triunfos, el acopio de los puntos en juego.

García Pimienta fue muy taxativo en cuanto a José María delNido Carrasco. ¿Cuán buena es la relación con los máximos responsables ejecutivos del club? “La relación es buenísima. Es la misma relación que tenía desde que llegué en junio trabajando de forma conjunta a diario. El presi es una persona que me llama prácticamente todos los días. Si hoy nos hemos visto, ya no me llama esta tarde. Pero si no nos hemos visto, siempre tenemos esa llamada que me hace él para comentar cosas del entrenamiento o incluso, en los días de descanso, para ver cómo estamos”, respondió el entrenador del Sevilla.

Menos calidez con Víctor Orta

Quizá Víctor Orta habría agradecido una respuesta igual de contundente al referirse a la dirección deportiva: “Con Víctor también hay una relación muy buena. Hemos hablado lo que teníamos que hablar y a partir de ahí ya nos centramos en lo importante, y lo que queremos: centrarnos en el Valladolid y luego en el resto de partidos para estar lo más alto posible”.

García Pimienta evitó seguir tocando asuntos de planificación o dirección técnica. Fútbol, presente, inmediatez... Y responsabilidad y mentalización de todos. “Quedan 15 partidos y habrá más bajas por lesión o por sanción. Tenemos varios apercibidos y eso va a pasar. Pero todo el mundo está mentalizado para dar nuestra mejor versión y conseguir el objetivo, que es quedar lo más alto posible con el Sevilla”, continuó diciendo.

Pero todo serán palabras hueras si no llegan acompañadas de resultados. La visita al colista parece una gran ocasión... “Más difícil todavía es”, replica el técnico. “Los equipos necesitados y especialmente en las segundas vueltas... No sé. El año pasado parecía que había tres equipos que estaban perdidos. El Cádiz estuvo a punto de salvarse. Todo el mundo resucita o hace más esfuerzos. El Valladolid tiene una situación complicada y tiene esa presión añadida. Vamos a jugar con ella. Vamos a ser protagonistas y querer el balón. Vamos a ser valientes y vamos a intentar ponerlos nerviosos. Pero no va a ser fácil. Tenemos que hacer un partido muy completo y concienciado para conseguir los tres puntos”. Advertencia hecha. Aunque los que parecen nerviosos son los máximos gestores del Sevilla...