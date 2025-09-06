El increíble gasto del Sevilla FC en el mercado de fichajes

El inicio de septiembre ha sido, cuanto menos, raro para el sevillismo. Tras un mercado de fichajes que terminó por resolverse en el último día con hasta tres incorporaciones (Alexis Sánchez, Batista Mendy y y Fábio Cardoso), la dirección deportiva ya se encuentra inmersa en la preparación de la próxima ventana de traspasos. Matías Almeyda cuenta con una plantilla de 25 jugadores para darle a su Sevilla Fútbol Club el aire que se espera en un curso donde la intención es simple: no sufrir tanto como en años anteriores y dejar a un lado el mal momento que se venía atravesando.

Sin embargo, para conformar este vestuario en el que han aterrizado siete futbolistas y se han marchado ocho, Antonio Cordón ha tenido que hacer encaje de bolillos con una economía altamente castigada por un rendimiento que ha dejado mucho que desear. Al igual que su predecesor Víctor Orta, la gran tarea del extremeño era rebajar el coste y la masa salarial de una plantilla encarecida a más no poder. Para ello, los grandes movimientos de este mercado han dejado un curioso dato en cuanto al gasto de los hispalenses durante el verano de 2025.

Antonio Cordón durante la presentación de Odisseas. / Juan Carlos Muñoz

A la cola

Con 250.000 euros, el Sevilla Fútbol Club es el equipo de la Primera División que menos dinero ha gastado en esta ventana de traspasos. Los blanquirrojos han incorporado a Odysseas Vlachodimos y Batista Mendy en calidad de cedidos, siendo este último el que ha provocado esta cifra, ya que el Trabzonspor turco ha anunciado que los hispalenses pagaron un cuarto de millón por la cesión del mediocentro francés. Por su parte, Alfon González, Gabriel Suazo, César Azpilicueta, Alexis Sánchez y Fábio Cardoso se presentaban como oportunidades de mercado al recalar en Nervión a coste cero.

La regla del 1:1 aún se antoja lejana para los nervionenses, que son conscientes de lo importante que sería regresar a Europa cuanto antes para no consumar el descalabro que parece intuirse en el sevillismo. Pese a lo dolorosas que han supuesto tanto en los sentimental como en lo deportivo, las ventas de Loïc Badé y Dodi Lukebakio se antojaban más que necesarias para que las arcas del combinado hispalense comiencen su paulatina recuperación en busca de parecerse lo máximo posible a lo que han sido durante casi todo este siglo XXI.

Almeyda da órdenes a sus jugadores. / Antonio Pizarro

En la entidad hispalense ya tienen el punto de mira puesto en el encuentro ante el Elche del próximo viernes 12 de septiembre, y Matías Almeyda deberá ver cómo le encajan las nuevas piezas en el famoso ajedrez. Con cinco internacionales ausentes esta semana debido a sus compromisos con sus distintas selecciones, el argentino aprovechará para conocer en profundidad a las incorporaciones que se presentarán la próxima semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán. No sería descabellado pensar que el bonaerense hiciera cambios en su once de gala para el choque frente al conjunto ilicitano, en el que el Sevilla Fútbol Club tratará de conseguir dos victorias consecutivas en LaLiga más de una temporada después.