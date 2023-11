Del "siempre pasa algo" de Navas hasta el "secundario" récord de Ramos: las reacciones en zona mixta

La remontada del PSV acabó con las opciones del Sevilla en la Champions League, pero, sobre todo, sirvió de 'estocada' para un equipo que lleva conviviendo con una situación límite más de un año -obviando su idilio con la Europa League-. El partido dejó señalados, pero todos los ojos -y gargantas- del Ramón Sánchez-Pizjuán se encendieron contra el palco.

Tras el encuentro, el ambiente vivido en zona mixta fue de desastre absoluto. De derrota que pesa más que una 'simple' descalificación de Champions o de 'varapalo' final a una situación que roza lo insufrible. Como era de esperar, Jesús Navas fue el primero en atender a los medios de comunicación, seguido de Nemanja Gudelj y Sergio Ramos. Un momento complicado, en el que debían salir los pesos pesados de un vestuario que se hace cada semana más pequeño.

La impotencia de Navas

Las sensaciones, en la mayoría de ocasiones, son más importantes que las propias palabras. El capitán del Sevilla, leyenda absoluta del fútbol español, apareció por zona mixta con la mirada perdida y cabizbajo. Demostró, ahí, ser consciente de lo que está viviendo en el club que le vio crecer.

Pese a ello, Jesús Navas habló sobre todos los temas que eran de obligada cuestión. Defendió a su compañero Ocampos, uno de los jugadores más señalados por su expulsión en apenas cinco minutos, recordando su entrega sobre el césped: "Bueno, Lucas está muy dolido y es al que menos hay que decirle porque es un ejemplo, de cómo lo da todo en el campo siempre. Once jugadores como él es lo que tenemos que transmitir a todos, y yo creo que él está muy dolorido, pero como te digo, lo da todo siempre en el campo y esa es la actitud".

También respaldó a Diego Alonso, siguiendo el argumento establecido en todos los estamentos de la entidad, aunque reflejando en ese momento la impotencia del "siempre pasa algo" que hay dentro del vestuario: "Sí, la verdad es que estamos con él. Creo que la idea es buena, el resultado lo llevamos muy bien controlado, pero es increíble. Siempre pasa algo y no nos viene nada de cara".

¿Cómo se levanta una situación así?. "Bueno, estando unidos. El año pasado tuvimos esta situación, esa dinámica que te envuelve ahí. Es increíble porque, como te digo, 2-0, manejando el encuentro muy bien y se te escapa. Tenemos que seguir todos juntos porque el año pasado estuvimos en esta situación y hay que salir".

Sus molestias y la imperiosa voluntad de no faltar nunca. "Bueno, yo siempre quiero estar. He seguido más tiempo y bueno, hasta que ya estaba un poco al límite y he decidido salir".

Adiós a la Champions. "Bueno, como te digo, lo que ha pasado hoy es la dinámica que llevamos. Creo que hay veces que merecemos más y no nos viene y tenemos que seguir todos juntos".

Para terminar, Jesús Navas aprovechó para asegurar que los problemas institucionales "no" perjudican a la dinámica del equipo sobre el campo: "Nosotros pensamos en el campo, en entrenar bien, fuerte y en seguir hacia delante".

Gudelj apela a la "mala suerte"

El segundo en salir fue un miembro de la pareja de centrales más utilizada por Diego Alonso. Nemanja Gudelj, que entró saludando en zona mixta con un educado "Buenas..." seguido por un sincero "por educación", apeló a la fortuna en la primera cuestión: "Creo que hemos visto en Sevilla unos primeros sesenta minutos muy buenos. Tal vez de los mejores de esta temporada. Luego la última media hora, cuando te quedas con diez, creo que muy difícil. El PSV veía espacios y, al final, en la situación en la que estamos, otra vez un poco de mala suerte con todos los balones, que les caen bien a los delanteros de ellos. El segundo gol me da a mí y yo no puedo moverme. Una situación difícil donde hay que salir lo antes posible".

La expulsión. "Yo creo que hay que mirar como equipo y estamos como equipo muy enfadados con nosotros mismos. No con Ocampos, creo que hoy es Ocampos el que salió del partido, mañana será yo. Hay que mirar en el equipo. Lo que sí creo es que cuando tú, sobre todo aquí en casa con los jugadores que tenemos, la calidad que tenemos como equipo, cuando vas ganando 2-0, da igual si estás con 10 jugadores, no puedes perder 3-2".

La caída. "Es difícil, creo que no puede ocurrir y estamos por eso enfadados con nosotros mismos. Lo que te digo, da igual que quedes con 10 jugadores, hay que apretar, hay que estar unidos, hay que dar todo, sobre todo aquí en casa con la afición que nos está apoyando todo el rato. Creo que es la situación en la que estamos, donde la moneda se cae al lado malo todo el rato y un poco mala suerte.

La Europa League. "Primero estamos enfadados y tristes por lo de hoy. Nosotros queremos sacar siempre lo máximo posible de lo que nos queda. La Europa League, la Copa y la Liga. El Sevilla tiene que volver a estar ahí, donde debe estar".

La calma aparente de Ramos

Los partidos y las carreras pesan, también, delante de un micrófono. El último en aparecer, dejando un aura distinto a sus compañeros, fue Sergio Ramos. El camero, que abrió el marcador en la primera parte, se mostró de forma diferente, aunque con el mismo trasfondo.

Comenzó analizando el encuentro: "Una noche muy dura para el Sevilla, para todos nosotros, que desde dentro, pues por un momento vimos que conseguíamos el objetivo, conseguíamos un poco encarar la eliminatoria... y bueno, te demuestra que la Champions, cuando uno saca un pelín de pecho por decir algo, pues te condena y te penaliza por mínimos detalles. Creo que el Sevilla hizo un partido impecable hasta el minuto sesenta, pero nos condenó mucho quedarnos con un jugador menos. Prácticamente teníamos al PSV controlado. Sabíamos que ellos arriba tenían esas posibilidades de, a través de centros, crear mucho peligro y sufrimos por banda una vez que nos quedamos con un jugador menos. Ellos supieron también hacer su trabajo y después de tener un buen resultado, tener un partido prácticamente controlado, pues se revirtió la situación y nos tocó sufrir con un equipo descompuesto por momentos, que ellos también aprovecharon a la perfección.

La expulsión. "Hoy le tocó a Lucas, el otro día me tocó a mí, a Navas... son circunstancias al final que ocurren en el fútbol. Lo que sí es cierto es que al final estamos todos muy jodidos, sobre todo también porque vimos muy cerca el poder dedicar también una victoria a toda la gente que lleva sufriendo tiempo por ver que el equipo no consigue los resultados. Al final la Champions tiene eso. Era una noche mágica, una noche bonita para celebrar todos juntos y tener esa posibilidad de pasar a la fase de grupo... y bueno, ahora nos toca ganar en el campo del Lens e intentar meternos en la Europa League, pero al final cuando lo saboreas y ves que está cerca, pues todo te salva poco. A raíz de la expulsión, pues obviamente cambió el partido porque sabíamos los beneficios que ellos tienen a nivel físico por banda, esa verticalidad y profundidad, y la han sabido aprovechar con un jugador menos".

Levantar a situación. "Bueno, es difícil, yo creo que ahora necesitamos también un poco de tiempo para reflexionar, para analizar un poco todo... pero siempre lo he dicho, las Champions son pequeños detalles que marcan la diferencia y hoy nos penalizó eso. Ser uno menos en un partido con un ritmo diferente al que te encuentras en liga, con otros rivales... Al final no hay excusas, pero sí que es cierto que se nota. Sufrimos, también tuvimos que acercarnos y salir gente que, a lo mejor, también en otras ocasiones ha tenido más minutos. En este caso, todo en general suma o resta y en este sentido la Champions requiere el máximo desde el minuto uno hasta el último. No es suficiente estar bien en los sesenta y cinco minutos que hicimos.

¿Su última Champions?. "Me gusta ir paso a paso, yo vine aquí con esa ilusión, con un sueño que era volver a casa. Eso no me lo va a quitar nadie y yo disfruto cada día, pero me entristece saber que estamos eliminados de la Champions, que para mí es mi competición favorita. Poder ayudar hoy al equipo con un gol era maravilloso, pero si hubiese terminado con una victoria que nos hubiese dado los tres puntos. Desgraciadamente no ha sido así, pero ahora toca poner el foco en otros objetivos".

Su récord. "Los datos individuales siempre son un poco secundarios. Es importante estar ahí porque al final la historia no la borra nadie y formar parte de una institución como la UEFA siempre es muy reconfortante. Le da un poco de mérito a todo el trabajo y el esfuerzo que llevas haciendo durante muchos años, pero cuando caes eliminado yo creo que no es la mejor noche. Me siento orgulloso de haber estado tantos años al máximo nivel y ojalá me siga sintiendo con esas ganas de seguir disfrutando del fútbol, que es lo que hoy día me apasiona".