Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Elche

No hay manera de que el Sevilla encadene dos victorias seguidas. Y tampoco hay manera de que se vaya haciendo inasequible en ese tradicional fortín que era el Ramón Sánchez-Pizjuán. Matías Almeyda ha implantado unas maneras y un patrón muy distinto, pero el desarrollo del partido dejó claro que al argentino le queda trabajo por delante para ajustar las piezas. Insinúa bastante más de lo que realiza. Al menos de momento.

Nyland Sobre todo en casa, parece que lo que le llegue medio complicado entre los tres palos, va para dentro.

Azpilicueta Ha llegado al Sevilla para echarle cemento al sistema defensivo desde su polivalencia. Y ya lo hace.

Nianzou Un jugador sin medias tintas, que es capaz de dar pases rasos de los que rompen líneas y luego irse a lo loco, perder el sitio y rozar la segunda tarjeta amarilla.

Marcao Otro que sale de su zona más veces de la cuenta. Eso sí, sabe el oficio.

Juanlu Esta vez tuvo todo el carril derecho, pero no anduvo fino en las conducciones y los golpeos.

Agoumé El llamado a despejar el tráfico en el medio y dar fluidez. Sin vigor ni carácter.

Gudelj Un superviviente que juega agarrado a una tabla. Suma poco, como siempre, pero ya resta casi lo mismo.

Batista Mendy No es un pivote que se haga fuerte delante de la defensa y su perfil es más técnico del previsible.

Alfon Muy incómodo con todo el carril izquierdo para él. Arrancar desde tan atrás no le dio para hacer daño en los últimos metros.

Rubén Vargas No aprovechó lo que pudo esa libertad para atacar los espacios por dentro. Se dejó engullir por el fútbol atropellado del equipo.

Isaac Romero Todo corazón y honestidad para no ahorrarse ni una sola carrera, aunque le faltó calidad para controlar, tocar y afilar las jugadas cuando el equipo recuperaba la pelota arriba.

Suazo Torpe falta previa al gol de Rafa Mir.

Castrín Rudeza oportuna.

Alexis El único que creó fútbol en los últimos metros. Taconazo de distinción.

Peque Gran golpeo en el gol.

Januzaj Ritmo de segunda parte de una prórroga.