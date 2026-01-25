Kike Salas parecía un titán en sus saltos e incluso intentó un gol de chilena

Triunfo fundamental para todos los sevillistas para volver a sentir esa sensación después de varias jornadas, concretamente desde la goleada al Oviedo. El equipo de Almeyda se dejó hasta la última gota de sudor contra el Athletic y se hizo merecedor de la remontada, la primera de la temporada en la Liga.

Kike Salas | Aparte de rematar de chilena, un titán, fue a todas

Kike Salas se eleva muy arriba para despejar un balón de cabeza. / Antonio Pizarro

Nueva titularidad para el central de Morón, que se ha hecho indiscutible desde la sanción a Marcao, y otra vez dejó un excelente partido con mucho pundonor siempre. La acción del final en la que va a una lucha aérea en el centro del campo es el colofón a una tarde en que realizó un remate de chilena y cortó una infinidad de balones para jugarlos con criterio.

Akor Adams | Falló un gol hecho, pero trabajó tanto...

Akor Adams alza los dos brazos hacia el cielo tras pitar Hernández Maeso el final del partido. / Antonio Pizarro

No se sabe muy bien si estaba en fuera de juego, probablemente pudiera partir en posición irregular, pero ese gol delante del portero con el balón controlado no se puede dejar escapar. Eso sí, después se dejó todo en el campo y transformó el penalti con mucha calidad.

Juanlu | Tiene errores, pero estuvo en la acción vital del 1-1

Juanlu recibe instrucciones de Almeyda con el brazalete de capitán del Sevilla. / Antonio Pizarro

Es una de las perlas de la cantera sevillista desde las categorías más inferiores y todos los que lo han visto en ese proceso echan de menos más calidad en la Primera, porque la tiene. Comete errores casi infantiles, pero dio el pase de gol a Peque en esa acción fundamental para la reacción.

Oso | Salió con la concentración ideal desde el banquillo

Oso, en una de las jugadas en las que le robó el balón a Nico Williams. / Julio Muñoz | Efe

Suazo debió pedir su sustitución porque se quedaría sin gas después de tantos partidos ausente por problemas físicos y, una vez más, volvió a cumplir con creces. Salió desde el banquillo a tope de revoluciones, le robó balones a Nico Williams y se proyectó en el ataque con valentía.