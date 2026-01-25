Kike Salas parecía un titán en sus saltos e incluso intentó un gol de chilena
El Sevilla acabó el partido contra el Athletic con cinco defensas que han pasado por el Sevilla Atlético y con Manu Bueno por delante
Triunfo fundamental para todos los sevillistas para volver a sentir esa sensación después de varias jornadas, concretamente desde la goleada al Oviedo. El equipo de Almeyda se dejó hasta la última gota de sudor contra el Athletic y se hizo merecedor de la remontada, la primera de la temporada en la Liga.
Kike Salas | Aparte de rematar de chilena, un titán, fue a todas
Nueva titularidad para el central de Morón, que se ha hecho indiscutible desde la sanción a Marcao, y otra vez dejó un excelente partido con mucho pundonor siempre. La acción del final en la que va a una lucha aérea en el centro del campo es el colofón a una tarde en que realizó un remate de chilena y cortó una infinidad de balones para jugarlos con criterio.
Akor Adams | Falló un gol hecho, pero trabajó tanto...
No se sabe muy bien si estaba en fuera de juego, probablemente pudiera partir en posición irregular, pero ese gol delante del portero con el balón controlado no se puede dejar escapar. Eso sí, después se dejó todo en el campo y transformó el penalti con mucha calidad.
Juanlu | Tiene errores, pero estuvo en la acción vital del 1-1
Es una de las perlas de la cantera sevillista desde las categorías más inferiores y todos los que lo han visto en ese proceso echan de menos más calidad en la Primera, porque la tiene. Comete errores casi infantiles, pero dio el pase de gol a Peque en esa acción fundamental para la reacción.
Oso | Salió con la concentración ideal desde el banquillo
Suazo debió pedir su sustitución porque se quedaría sin gas después de tantos partidos ausente por problemas físicos y, una vez más, volvió a cumplir con creces. Salió desde el banquillo a tope de revoluciones, le robó balones a Nico Williams y se proyectó en el ataque con valentía.
