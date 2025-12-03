Marcao: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

Al Sevilla Fútbol Club se le ha complicado aún más la parcela defensiva con la lesión que sufrió Marcao el pasado domingo en el Gran Derbi. El central brasileño tuvo que ser sustituido al descanso del encuentro ante el Real Betis Balompié por unas molestias que devolvieron a Kike Salas a los terrenos de juego. La temporada del exjugador del Galatasaray estaba siendo, hasta el momento, la mejor desde que firmase por el combinado hispalense en verano de 2022, consolidándose como uno de los puntales en el once inicial de Matías Almeyda. De hecho, el zaguero únicamente ha sido suplente en cuatro partidos ligueros de este curso, contando con minutos a posteriori tanto en el Nuevo San Mamés como en Montilivi.

Según ha informado el Sevilla en sus canales oficiales, Marcao sufre una "sobrecarga ósea en el pie izquierdo" que lo tendrá fuera de juego en los choques contra el Club Deportivo Extremadura y el Valencia Club de Fútbol. Es bastante probable que Almeyda no hubiera apostado por el defensor en el once inicial de este jueves, ya que es momento para darle minutos a los menos habituales ante un rival de menor categoría. Sin embargo, la ausencia del futbolista ante el combinado ché se presenta como una baja sensible para los planes del técnico bonaerense, que deberá decidir quién acompaña a César Azpilicueta en el eje de una zaga que tiene que recuperar la solidez perdida en las últimas jornadas.

Marcao entra a destiempo a Sorloth pegado a la banda en los primeros minutos. / Fernando Villar / EFE

¿El momento de Kike Salas?

Sin Marcao, Matías Almeyda deberá mirar a un banquillo en el que no está Tanguy Nianzou. El defensor galo, lesionado hasta principios de año, es uno de los grandes problemas económicos y futbolísticos de un Sevilla Fútbol Club que sigue arrepintiéndose de aquella operación. Con Azpilicueta la opción más probable para el choque en Valencia, quedaría saber si el bonaerense opta por Kike Salas, Ramón Martínez, Andrés Castrín o, en el peor de los casos, volver a colocar a Nemanja Gudelj en el eje de la zaga.

Tras el derbi del pasado domingo, el de Morón de la Frontera se postula como el candidato más serio para acompañar al navarro. Su suplencia se antoja inexplicable, más aún teniendo en cuenta el gran partido que realizó frente al Girona antes de que Almeyda decidiera mandarlo a la banca. De hecho, tras ese encuentro, solamente jugó frente al Villarreal, en un choque marcado por los cambios en el once inicial, y en el debut copero del Sevilla que tuvo lugar el pasado 28 de octubre ante el Club Deportivo Toledo en El Salto del Caballo, donde los blanquirrojos salieron airosos pese a comenzar perdiendo.