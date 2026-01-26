Las primeras reacciones de la familia Ramos a la posible compra del Sevilla FC

Este domingo se dio a conocer una información que puede cambiar el curso de la historia del Sevilla Fútbol Club. Según dio a conocer Radio Sevilla, Sergio Ramos habría alcanzado un preacuerdo con el conjunto hispalense para comprar los paquetes accionariales de las grandes familias y dirigir un nuevo proyecto que busca el resurgir de la entidad tras unos años donde el descenso ha sido casi una realidad. Las reacciones no se han hecho esperar por parte de una afición cansada del rumbo que había tomado el club, incesante en su crítica contra un Consejo de Administración que deberá tomar una decisión pronto.

Sin embargo, no ha sido solamente el sevillismo el que se ha pronunciado en redes sociales. En la mañana de este lunes, Sergio Ramos y su hermana Mirian interaccionaron con el post en el que los compañeros de Zona Mixta se hacían eco de la noticia, lo que ha desatado una nueva oleada de comentarios por parte de la hinchada nervionense. Los cameros dieron sendos 'me gusta' a la publicación, provocando cierto sentimiento de nerviosismo ante esta nueva vía, que parece haber desbancado completamente a la que encabezan Antonio Lappí y Fede Quintero.

Sergio Ramos, la 'due diligence' y el apoyo de Five Eleven

Para completar la transacción, Sergio Ramos y el conglomerado que lo apoya deberá pasar un proceso conocido como 'due diligence', que consiste en la investigación y el análisis exhaustivo en busca de evaluar riesgos, pasivos y el estado real de una empresa antes de una adquisición. Este término no es desconocido para la afición del Sevilla Fútbol Club, ya que el grupo conocido como 'los americanos' dio por finalizado su interés en la entidad hispalense cuando terminó este intervalo de tiempo. Las cartas se encuentran encima de la mesa, y el futbolista parece tener bajo la manga un as en forma de apoyo financiero.

Five Eleven Capital, según las informaciones compartidas por distintos medios de comunicación en estos últimos días, sería el grupo inversor que llegaría al Sevilla de la mano de Sergio Ramos. Este conglomerado, encabezado por el argentino Martin Leandro Ink, tiene como objetivo gestionar varios clubes a lo largo y ancho de todo el mundo, algo que intentaron en su momento con el RCD Espanyol. Curiosamente, Antonio Cordón era uno de los nombres propios más llamativos en este holding, puesto que dejó este mismo verano para convertirse en director deportivo de la entidad nervionense. De seguir por buen camino, los caminos de ambas partes podrían volver a cruzarse en un club donde la regeneración se antoja tan importante como conseguir buenos resultados en el plano deportivo.