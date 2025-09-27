Quique Flores relata su 'affaire' con En-Nesyri: "Como el torero con el toro"

Quique Sánchez Flores podía haber hablado de muchas cosas de su pasado en el Sevilla, pero sólo se encartó que versara sobre la gestión del vestuario y, en concreto, de conflictos entre entrenadores y jugadores. En una intervención en la Cadena Cope, recordó el conato de enfrentamiento que tuvo con En-Nesyri en un partido contra el Celta por una sustitución que no sentó bien al delantero marroquí.

“En cuanto trastornas el estado de justicia de un jugador, o sea, en el momento que ellos piensan que su justicia se ve trastocada, pueden cambiar de pensamiento muy rápido. Los jugadores siempre están en esa dinámica, pues piensan que siempre tienen que ser titulares y que tienen que jugar muchos minutos. Por lo tanto, cada vez que no coincida su pensamiento con el del entrenador, no es que sea seguro que vaya a darte problemas, pero se va a notar. Hay que ser sensibles con eso”, explicaba el entrenador madrileño.

Quique explicó este episodio con En-Nesyri y su forma de gestionarlo. “A mí me pasó con En-Nesyri. Luego se arregló muy fácil, pues se arregló al día siguiente; pero es verdad que estas cosas pueden pasar. Lo que hay que intentar es estar a la distancia necesaria. En los cambios hay que tomar una distancia. No hay que buscarle. Como los toreros con el toro, pues nosotros con los futbolistas, de alguna forma, tenemos que hacer lo mismo en los cambios. Tenemos que saber dónde estamos y saber cuándo es el momento de juntarse”, recalcó.