El Sevilla Atlético pierde a Isra Domínguez, que deberá ser intervenido quirúrgicamente

Malas noticias para el equipo de Jesús Galván, que perderá a Isra Domínguez para los próximos partidos tras conocerse que sufre una lesión del menisco de la rodilla izquierda. El jugador antequerano tendrá que ser intervenido quirúrgicamente este lunes, día en el que se estimará el tiempo de baja, tras lesionarse en el entrenamiento de este pasado miércoles.

Isra Domínguez no pudo jugar el primer encuentro del Sevilla Atlético ante el Ibiza, ya que arrastraba una sanción de la pasada temporada. El extremo izquierdo tuvo protagonismo el anterior curso, disputando 20 encuentros en los que marcó cuatro goles y repartió una asistencia. En esta pretemporada también ha destacado, y ya anotó un doblete en el amistoso ante el Tomares.

El jugador natural de Antequera ya sabe lo que es debutar con el primer equipo de la mano de García Pimienta. Tuvo minutos ante Las Rozas en la Copa del Rey y, cuatro días después, volvió a jugar en la derrota del Sevilla ante la Real Sociedad en el Ramón Sánchez-Pizjuán.