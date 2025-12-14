Sow tranquiliza tras su cambio al descanso: "Ha sido por no tomar riesgos"

Djibril Sow levantó cierta incertidumbre cuando no saltó al campo en la segunda parte, después de una buena primera mitad que coronó con el 2-0 a pase de Akor Adams. En un primer momento se pudo especular con una nueva lesión muscular que se habría sumado a la amplia nómina de bajas por esta causa. Pero tanto Matías Almeyda como el propio jugador tranquilizaron al respecto tras el encuentro.

El propio mediocampista suizo, ante Sevilla FC+, habló de la causa real de su sustitución al descanso, cuando fue relevado por Manu Bueno. "La sustitución ha sido por no tomar riesgos, sentí algo de molestias pero no fue nada más. El miércoles tenemos otra final en la Copa y queremos ganar".

El entrenador del Sevilla también se refirió al cambio al ser preguntado en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Sintió una molestia y sabiendo que nos quedan partidos tan seguidos era mejor cambiar, fue solo por eso, nada táctico", dijo el argentino.

Además, el suizo habló de la trascendencia del triunfo, cuarto del año en Nervión en este año 2025 que termina. "Era muy importante ganar, había presión, pero hoy la clave fue nuestra mente, hemos salido a ganar y demostrar la calidad que tenemos y la actitud. En Valencia dimos un paso adelante y hoy hemos hecho un partidazo", aseguró el internacional.

En ese sentido se expresó también Gudelj al valorar la importancia del triunfo y lo que supone para el grupo y para el sevillismo. "Llevamos dos temporadas sin ganar un partido así de tranquilo y la gente merecía un día así y nosotros también. Después de dos semanas difíciles hemos dado un paso adelante contra el Valencia aun con la pena de no ganar, pero hoy lo hemos merecido. Hemos estado atrás muy seguro en estos partidos, una pena del gol contra el Valencia, solo puedo felicitar al equipo y dar las gracias a la gente", el internacional serbio.

Otro de los futbolistas destacados fue Agoumé, autor del pase a la primera en el 1-0 y también del balón interior a Akor Adams previo a su dejada a Mendy en el 3-0. "Necesitábamos esta victoria y en casa nos da mucha confianza y ganas para seguir luchando por conseguir puntos. Teníamos bajas pero nos hemos enfocado en los que estábamos y cualquiera que sale lo hace con actitud y ganas. Me alegro mucho por Akor y Ejuke, han tenido momentos difíciles y me alegro mucho por ellos", aseguró el internacional sub 21 francés.