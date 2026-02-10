Tensión en la cúpula del Sevilla FC: "Hay problemas dentro y soluciones fuera"

No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que el Sevilla Fútbol Club no pasa por su mejor momento de un tiempo a esta parte. La caída libre de un equipo que dominaba la UEFA Europa League, clasificándose para Champions de forma regular, sólo puede explicarse debido a una mala gestión que ha llevado a la entidad a una ruina económica y deportiva que, por el momento, no es mayor al seguir militando en Primera División. Los hispalenses han coqueteado con el descenso peligrosamente en estos últimos años, situación que ha llevado a tomar una serie de decisiones drásticas, siendo una de las más llamativas el cartel de "se vende" que las grandes familias han colocado a sus distintos paquetes accionariales.

Con Sergio Ramos cada vez más cerca de convertirse en presidente del Sevilla, el ambiente en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán parece pasar una fase de crispación, o eso aseguró el abogado Agustín Martínez en el podcast Sevillanía: "Al parecer ya están habiendo problemas dentro de la casa. Al parecer, el 'papá putativo' no le habla al 'niño nuevo' y viceversa: ni Júnior a Pepe Castro, ni Pepe Castro a Júnior. Hay problemas y conflictos dentro, y soluciones fuera. Porque por más que José María del Nido Benavente diga que no sabe nada de esto, tiene un control absolutamente perfecto de todo lo que está pasando. Conversaciones con la mano que mece la cuna, con el abogado que está dirigiendo la venta".