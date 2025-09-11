Matías Almeyda ha dejado en varias ocasiones que es un tipo muy cercano a todos con los que trata. La rueda de prensa previa al choque entre el Sevilla Fútbol Club y el Elche no ha sido una excepción, quedando marcada por varios momentos que pueden catalogarse como icónicos. Uno de ellos ha tenido como protagonista una mosca que no dejaba de molestar al bonaerense, quien incluso ha bromeado con la posibilidad de que fuera un dron espía.