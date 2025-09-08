El momentazo de la presentación de César Azpilicueta: 'bautizado' por el Ramón Sánchez-Pizjuán
El navarro ha comparecido por primera vez ante los medios de comunicación como jugador del Sevilla Fútbol Club
La ilusión de Azpilicueta en el Sevilla: "Me veo capacitado para competir con 36 años"
César Azpilicueta ha tenido su particular bautizo en el Ramón Sánchez-Pizjuán durante su presentación como futbolista del Sevilla Fútbol Club. Tal y como se puede apreciar en el vídeo al inicio de la noticia, los aspersores del feudo nervionense han saltado cuando el navarro estaba posando con la elástica blanquirroja. Sin duda, un momento que el exjugador del Atlético de Madrid y los presentes no olvidarán.