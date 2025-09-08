César Azpilicueta ha tenido su particular bautizo en el Ramón Sánchez-Pizjuán durante su presentación como futbolista del Sevilla Fútbol Club. Tal y como se puede apreciar en el vídeo al inicio de la noticia, los aspersores del feudo nervionense han saltado cuando el navarro estaba posando con la elástica blanquirroja. Sin duda, un momento que el exjugador del Atlético de Madrid y los presentes no olvidarán.