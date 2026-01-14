Cáceres plantea declarar persona non grata a Donald Trump

El Grupo Municipal de Unidas Podemos en Cáceres ha registrado una moción para el Pleno previsto el jueves, en la que se propone declarar persona non grata a Donald Trump en la ciudad. La iniciativa denuncia lo que consideran una deriva en la política exterior de Estados Unidos hacia la ley del más fuerte, afectando a las relaciones internacionales y la seguridad global.

En el texto, el grupo político critica la operación militar estadounidense en Venezuela, que califican de acontecimiento de extrema gravedad, afirmando que su finalidad es explotar los recursos naturales del pueblo venezolano. Además, mencionan amenazas dirigidas a países vecinos como México y Colombia, así como el interés en controlar Groenlandia, como reflejo de una política basada en la coerción y la imposición.

La moción plantea posicionamientos sobre derecho internacional y defensa de los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Propone que el Pleno de Cáceres reafirme su compromiso con la soberanía de los Estados y la paz mundial, rechazando sanciones unilaterales, bloqueos económicos y cualquier intento de modificación política mediante la fuerza.

El texto también solicita expresar solidaridad con los pueblos afectados por estas actuaciones y reclama al Gobierno de España que inicie un debate social amplio sobre la salida de la OTAN, para definir el modelo de defensa nacional.

Por último, la moción busca que esta declaración sea trasladada a las administraciones centrales y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como a los grupos parlamentarios del Congreso, con el fin de promover un posicionamiento conjunto respecto a estas cuestiones.