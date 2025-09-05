Facua denuncia al negocio que llama "corrupto" a Pedro Sánchez por vulnerar las leyes de comercio electrónico, consumo y protección de datos

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado al negocio que llama "corrupto" a Pedro Sánchez por vulnerar las leyes de comercio electrónico, defensa de los consumidores y protección de datos. Se trata de una web de merchansiding ultra registrada por el lobby CitizenGo/Hazte Oír, que está siendo investigado por la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid por un posible delito de injurias con publicidad tras la colocación de una lona con el mismo mensaje frente al Congreso de los Diputados.

Las denuncias contra la tienda online elcapo.org han sido presentadas ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Agencia Española de Protección de Datos.

La página web no incluye la información obligatoria acerca de sus responsables, su domicilio social y las vías para contactar con ellos. Así, no hay ningún apartado de Términos y Condiciones o de Política de Privacidad que recoja estos extremos ni los relacionados con la protección de los datos de los usuarios de la web.

Sólo en un apartado titulado «Difunde» aparecen las redes sociales de la organización de ultraderecha Hazte Oír, mientras que en otro llamado «Dona» hay un enlace que deriva a una web de donaciones de esta misma entidad para que el usuario pueda, según asegura, ayudar su «equipo legal» a «librar la batalla judicial contra Sánchez y su entramado criminal». En un tercer apartado, denominado «Firma», enlaza nuevamente con una página de Hazte Oír pidiendo «Moción de censura a Sánchez YA y a elecciones cuanto antes!«.

Oculta los datos de sus responsables

Todos los comercios online deben facilitar el nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y número de identificación fiscal de su propietario. Así lo establecen el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) y el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

El incumplimiento de este deber de información podría calificarse como una infracción grave de la LSSI, que está castigada con multas de entre 30.001 y 150.000 euros si no es subsanado.

La web también se salta la obligación de facilitar información sobre el tratamiento que hace de los datos personales de sus compradores y de su derecho de acceso, rectificación y supresión. Se trata de una infracción de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que recoge estas obligaciones en su artículo 11.

Misma información que impone el Reglamento General de Protección de datos en su artículo 13, que obliga a facilitar «la identidad y los datos de contacto del responsable», «los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso» y «los fines del tratamiento», entre otros.