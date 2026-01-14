Tragedia ferroviaria en Tailandia: al menos 22 muertos tras la caída de una grúa sobre un tren

Al menos 22 personas han perdido la vida y otras 55 han resultado heridas este miércoles tras el desplome de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros en Tailandia. El convoy cubría la ruta que une Bangkok con Ubon Ratchatani, en el noreste del país, transportando a 195 personas a bordo en el momento del siniestro. El accidente ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y un violento incendio que los equipos de emergencia han trabajado durante horas para controlar.

El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la provincia donde tuvo lugar la tragedia, confirmó a través de su perfil oficial en Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción cuando "se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar". Los servicios de rescate se desplazaron de inmediato hasta Ban Thanon Kho, localidad situada a unos 250 kilómetros de la capital tailandesa, donde comenzaron las labores de búsqueda y extracción de víctimas entre los vagones volcados.

El balance de víctimas ha ido aumentando conforme avanzaban las tareas de rescate. En un primer comunicado, las autoridades locales reportaron cuatro fallecidos, pero minutos después actualizaron la cifra provisional a 22 cadáveres recuperados. Del mismo modo, el número de heridos se elevó de 30 a 55 según los partes oficiales, aunque medios locales estiman que el total de lesionados podría rondar los 80. Las autoridades están comparando la lista de personas a bordo con los registros de supervivientes para determinar el alcance definitivo de la tragedia.

Pasajeros atrapados durante horas entre los escombros

La cadena pública Thai PBS informó de que tres horas después del accidente todavía había personas atrapadas en el interior del tren siniestrado. Los bomberos lograron contener el incendio mientras los efectivos de los equipos de rescate utilizaban herramientas especializadas para liberar a los afectados, muchos de los cuales habían quedado aprisionados en vagones completamente volcados. La magnitud del impacto y las dificultades del terreno complicaron notablemente las operaciones de salvamento.

Según explicó Thai PBS citando a expertos en ingeniería, la grúa desprendida pesa entre 20 y 30 toneladas y no fue la única estructura que cayó sobre el convoy. El peso y las dimensiones de la maquinaria provocaron daños devastadores en varios vagones, aplastando parte de la estructura metálica y dificultando enormemente el acceso de los servicios de emergencia. Las imágenes difundidas por medios locales y usuarios en redes sociales muestran la magnitud del desastre, con vagones completamente deformados y columnas de humo elevándose sobre el lugar del accidente.

Suspensión del servicio e investigación urgente

El servicio ferroviario que cubre la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchatani ha sido suspendido temporalmente tras el siniestro, según confirmó la cadena Thai PBS. Esta línea es una de las más transitadas del país, conectando la capital con el noreste de Tailandia, una región de notable importancia económica y demográfica. Miles de pasajeros se han visto afectados por la interrupción del servicio mientras se realizan las labores de limpieza y evaluación de los daños en la infraestructura.

El vicepresidente del Gobierno tailandés, Phiphat, confirmó oficialmente el número de pasajeros a bordo y ordenó una investigación urgente del siniestro, según publicó el portal gubernamental en su cuenta de la red social X. Aunque todavía no se conocen las identidades de todas las víctimas, las autoridades están trabajando para notificar a las familias y esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el colapso de la grúa. La investigación deberá determinar si se siguieron los protocolos de seguridad durante los trabajos de construcción del puente ferroviario.

¿Qué causó el desplome de la grúa de construcción?

Las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo estructural o error en las maniobras de la grúa que sostenía el puente en construcción. Los expertos consultados por medios tailandeses sugieren que la magnitud del peso que transportaba la maquinaria, sumado a posibles deficiencias en los sistemas de anclaje o estabilización, podrían haber provocado el desplome. Sin embargo, será la investigación oficial la que determine las responsabilidades y las causas técnicas del accidente.

Este tipo de siniestros en obras de infraestructura ferroviaria no son frecuentes en Tailandia, país que ha invertido considerablemente en la modernización de su red de transporte en los últimos años. El gobierno tailandés ha impulsado numerosos proyectos de construcción y mejora de líneas ferroviarias como parte de su plan de desarrollo económico y conectividad regional. No obstante, este trágico suceso pone de relieve la necesidad de reforzar los controles de seguridad en las obras que se ejecutan en las proximidades de líneas en funcionamiento.

¿Cuántas víctimas ha habido en accidentes ferroviarios similares?

Tailandia ha experimentado varios accidentes ferroviarios en las últimas décadas, aunque ninguno con características similares al registrado este miércoles. En 2009, un choque entre dos trenes en Bangkok dejó varios heridos, mientras que en 2016 un descarrilamiento en el sur del país causó la muerte de dos personas. Sin embargo, el balance de 22 fallecidos convierte este siniestro en uno de los más graves de la historia ferroviaria reciente del país del sudeste asiático.

A nivel internacional, los accidentes provocados por la caída de estructuras sobre trenes en movimiento son excepcionales. En 2013, un puente peatonal colapsó sobre un tren en la India causando la muerte de 15 personas, mientras que en 2018 en Turquía, un accidente similar dejó nueve fallecidos. Estos precedentes subrayan la importancia crítica de la coordinación entre obras de construcción y operaciones ferroviarias para prevenir tragedias de esta naturaleza.

Red ferroviaria tailandesa y proyectos de modernización

Tailandia cuenta con una extensa red ferroviaria que conecta las principales ciudades del país y forma parte de los corredores de transporte del sudeste asiático. La State Railway of Thailand (SRT) es la empresa pública encargada de gestionar y operar la mayoría de las líneas, transportando millones de pasajeros anualmente. La ruta Bangkok-Ubon Ratchatani es una de las arterias principales que comunica la capital con las provincias orientales y nororiental del país.

En los últimos años, el gobierno tailandés ha emprendido ambiciosos proyectos de modernización de la infraestructura ferroviaria, incluyendo la construcción de nuevas líneas de alta velocidad y la mejora de puentes y estaciones. Estos trabajos forman parte de la estrategia nacional para impulsar el desarrollo económico y mejorar la conectividad regional. El accidente de este miércoles plantea interrogantes sobre los protocolos de seguridad aplicados durante estas obras de construcción y renovación.

Respuesta de las autoridades y asistencia a las víctimas

Las autoridades tailandesas han desplegado un amplio operativo de emergencia para atender a las víctimas y sus familias. Los heridos están siendo trasladados a varios hospitales de la provincia de Nakhon Ratchasima, donde reciben atención médica especializada. El gobierno ha prometido cobertura sanitaria completa para todos los afectados y compensaciones económicas para las familias de los fallecidos, aunque los detalles específicos de estas ayudas aún no han sido anunciados oficialmente.

Paralelamente, se ha habilitado un centro de información para familiares en la estación central de Bangkok, donde personal especializado proporciona asistencia y actualiza la información sobre el estado de los pasajeros. Las autoridades han solicitado a los familiares que proporcionen datos de contacto y documentación para agilizar los procesos de identificación y notificación. La respuesta coordinada de los servicios de emergencia ha sido elogiada por observadores internacionales, aunque persisten las críticas sobre las medidas preventivas que podrían haber evitado la tragedia.