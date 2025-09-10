Así suena el órgano más antiguo de la cristiandad, que estuvo enterrado durante siglos
El musicólogo español David Catalunya, investigador del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, consiguió hacer lo que nadie había logrado antes que él: hacer sonar en Jerusalén el órgano más antiguo de la cristiandad tras más de 800 años en silencio.