Un órgano enterrado por los cruzados hace más de mil años vuelve a sonar tras permanecer ocho siglos bajo tierra

El musicólogo David Catalunya toca el órgano / M. H.
M. H.

10 de septiembre 2025 - 12:26

El musicólogo español David Catalunya, investigador del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, consiguió hacer lo que nadie había logrado antes que él: hacer sonar en Jerusalén el órgano más antiguo de la cristiandad tras más de 800 años en silencio.

