La Lonja conecta a empresas punteras con el ecosistema inversor

La Lonja de la Innovación, espacio promovido por la Autoridad Portuaria de Huelva con el apoyo de Telefónica, y uno de los dos únicos FIWARE iHubs 3 estrellas del mundo, ha celebrado una nueva edición de su Demo Day & Meet the Investors. Esta jornada es el evento anual de mayor relevancia de la iniciativa, un encuentro diseñado para conectar a empresas disruptivas con inversores, líderes industriales y agentes del cambio.

Un año más, La Lonja de la Innovación ha sido testigo de un encuentro donde la colaboración, innovación y networking ha sido los protagonistas. El evento registró un gran éxito de asistencia, al reunir a más de cien partipantes entre emprendedores, representantes de corporaciones e inversores que no quisieron perderse este encuentro clave del ecosistema.

Los asistentes han podido conocer las instalaciones de La Lonja de la Innovación y descubrir de primera mano algunas de las soluciones punteras aplicadas a sectores estratégicos, que aprovecharon este escaparate para presentar sus proyectos ante posibles inversores y colaboradores.