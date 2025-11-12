Movistar amplía hasta siete su oferta de balizas conectadas V16 en las Blue Weeks

En el marco de las Blue Weeks, que permiten a los clientes disfrutar de descuentos y ofertas antes del Black Friday, Movistar incorpora seis modelos más a la baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light que ya ofrecía. Si se adquieren en modalidad libre, el precio de las balizas Movistar es de 34,90 € (baliza individual) y de 54,90 € (pack de dos balizas) y cuentan con 3 años de garantía. Si el cliente prefiere adquirirla en modalidad Rent to Rent, el precio es de 0,5 €/mes (individual) y de 1 €/mes (pack de dos balizas) y la garantía aumenta a 4 años. Así, tanto clientes Movistar como no clientes pueden adquirir estas balizas a través de las más de 800 tiendas Movistar, en la web movistar.es, App Mi Movistar o en el 1004. Además los clientes convergentes la tienen disponible en el portfolio de miMovistar.

Los dispositivos de preseñalización de peligro V-16 serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026 en España y sustituirán a los triángulos como método para señalizar la presencia de un vehículo detenido en la vía. Los siete modelos de balizas ofrecidas por Movistar, disponibles tanto para clientes residenciales como autónomos, pymes y empresariales, incorporan la conectividad NB-IoT para la geolocalización exacta y anónima, además de una tarjeta SIM IoT válida durante 12 años sin coste adicional. Todas ellas están conectadas con la plataforma DGT 3.0. de modo que, al activarse el sistema de geolocalización, la baliza envía la ubicación del vehículo a dicha plataforma.

En el caso de ser de Movistar, el cliente cuenta con ventajas añadidas en la adquisición de este dispositivo como envío gratis en 72 horas y garantía de 4 años, además de la mejor atención.