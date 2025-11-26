O2 ofrece la opción de añadir un dispositivo desde 0 € a sus clientes de fibra, móvil y TV

La compañía O2 permite desde ahora sus clientes acceder a una variedad de dispositivos desde 0 € o con cuotas mensuales que implican descuentos sobre el precio de venta al público. Los clientes de O2 que tengan la tarifa 50 € (1GB y 350GB y Movistar Plus+) ó 56 € (1GB y 375GB con Movistar Plus+ y Netflix con anuncios) podrán incorporar un dispositivo desde 0 € o con descuento sobre el precio de venta al público en la modalidad Rent to Rent (R2R).

Esta novedad de O2, que se aplica a nuevas altas en las tarifas 50 € ó 56 € y ya clientes que quieran cambiarse a dichas tarifas, permite al cliente acceder sin coste mensual a dos modelos de terminales de inicio (Samsung Galaxy A16 128 GB y Xiaomi Redmi 15C 256 GB) o elegir otros modelos con descuento lo que conlleva el pago de una cuota mensual durante 48 meses. Semana a semana, se irán añadiendo más dispositivos en esta modalidad al catálogo. Al finalizar el contrato, O2 ofrece la posibilidad de devolver el dispositivo o que el cliente se lo quede pagando una cuota final de 1€.

Este servicio permite al cliente acceder a un dispositivo desde 0 €, y hasta seis en total en régimen de R2R, todos ellos con la garantía oficial del fabricante de 3 años. Además, no hay permanencia: únicamente si el cliente cambia de tarifa o se da de baja del servicio, se le recalculará la cuota, continuando con el pago del dispositivo en cuotas hasta que finalice su contrato.

Los clientes de O2 tienen la opción de acceder a estos terminales tanto on line por la web de O2 como por la app Mi O2; el teléfono 1551 o en puntos de venta seleccionados a partir del 1 de diciembre.

Esta mejora se añade a las numerosas novedades incorporadas por O2 durante este año como la suma de más gigas sin coste adicional; mejoras en sus tarifas de fibra y móvil o la incorporación de una nueva tarifa combinada con Movistar Plus+y Netflix, todo ello secundado por la red 5G de Telefónica.