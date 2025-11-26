El Teatro Real y Telefónica lanzan el servicio My Opera Audio

Coincidiendo con el Día de la Música, el Teatro Real, con la colaboración de Telefónica, pone en marcha su canal de audio My Opera Audio, de acceso gratuito a través de su aplicación My Opera. El Teatro Real ha recopilado las valiosas grabaciones audiovisuales de su archivo desde su reinauguración, seleccionando óperas, conciertos, conferencias, encuentros con artistas, entrevistas, reportajes y masterclasses que estarán a disposición de los usuarios de forma sistemática, clara e intuitiva.

Los usuarios podrán escuchar sus obras preferidas separadas por pistas, así como los diferentes pódcasts relativos a cada producción, espectáculo o artista, creando y compartiendo sus playlists personales o clasificando sus contenidos favoritos, a semejanza de las grandes aplicaciones de audio. Además, en torno a cada producción se podrán encontrar los Enfoques (encuentros con artistas), Las charlas de Téllez, entrevistas, reportajes y una amplia variedad de contenidos, que se irán ampliando con cada título de la temporada. El usuario solamente necesitará bajar la aplicación My Opera del Teatro Real en su móvil o tablet.