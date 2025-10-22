Telefónica apuesta por la digitalización del sector turístico en el TIS

Telefónica estará presente como patrocinador en la VI edición del Congreso Tourism Innovation Summit (TIS 2025), que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Sevilla (FIBES), los días 22, 23 y 24 de octubre. El objetivo de este encuentro es reunir a empresas tecnológicas, turísticas y administraciones públicas, con el fin de compartir reflexiones sobre cómo transformar la cadena de valor del sector turístico a través de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad.

Bajo el lema “Conectando destinos inteligentes, hacia un turismo sostenible”, Telefónica ha seleccionado un panel de expertos que compartirán sus conocimientos sobre las últimas innovaciones en tecnologías; novedades que ayudarán a enriquecer el sector turístico, haciéndolo más global, conectado, sostenible y competitivo. En este sentido, la compañía ha organizado dos mesas redondas en las que participarán representantes de administraciones y empresas. Además, cuenta con un stand con soluciones como la Plataforma de Ciudades Inteligentes, Experiencia turística inmersiva o un Tótem turístico interactivo para marketing digital.