Telefónica, Nokia y la UPV validan la banda de 6 GHz para móviles

Telefónica, Nokia y la Universitat Politècnica de València (UPV) han dado un nuevo paso en la evolución de las comunicaciones móviles gracias a un piloto realizado en la parte alta de la banda de 6 GHz (6.425-7.125 GHz, 3GPP n104). Esta banda se considera clave por parte de los principales operadores de telecomunicaciones europeos, incluyendo Telefónica, para asegurar el futuro de la conectividad móvil digital en Europa y el lanzamiento de los futuros servicios de nueva generación. Este hito tecnológico ha tenido lugar en el laboratorio holográfico 5G, creado conjuntamente por Telefónica, Nokia y el instituto de investigación iTEAM de la UPV en el Campus de Vera, un entorno pionero en Europa para la experimentación de tecnologías inalámbricas avanzadas y sus aplicaciones. El laboratorio actúa como banco de pruebas para casos de uso de 6G que incluyen comunicaciones inmersivas como la realidad extendida y la holografía.

La banda de 6 GHz es crítica para asegurar el futuro de la conectividad móvil en Europa, y ofrece un ancho de banda significativamente superior al de la principal banda de 5G, la banda 3.5 GHz.