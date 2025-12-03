Telefónica se hace con los paquetes principales de LALIGA hasta el año 2032

Movistar Plus+ seguirá emitiendo LALIGA tras la adjudicación a Telefónica de uno de los paquetes principales de derechos para las próximas cinco temporadas. El nuevo ciclo abarca desde la temporada 2027/2028 hasta la 2031/2032, consolidando a Movistar Plus+ como una de las plataformas clave para disfrutar del mejor fútbol español. De hecho, Telefónica podrá seleccionar primero 19 jornadas de cada temporada, incluyendo “El Clásico” de la segunda vuelta. Esta nueva adjudicación de LALIGA se suma a la reciente renovación de los derechos de emisión de la UEFA Champions League, la Europa League y el resto de competiciones UEFA, consolidando a la compañía en su liderazgo en la emisión de deporte premium en España y su compromiso de largo plazo con la producción de contenidos deportivos de calidad.

La adjudicación se ha realizado a un importe total de 2.635,85 millones de euros a razón de un precio medio de 527,17 millones de euros para cada una de las temporadas. Telefónica dará los pasos necesarios para que los clientes de Movistar Plus+ sigan accediendo al 100% de los partidos de LALIGA y así puedan disfrutar de toda la oferta futbolística, que también incluye las competiciones europeas recientemente adjudicadas a Telefónica hasta 2031.

Movistar Plus+ mantendrá su foco en ofrecer una experiencia de alto valor para el usuario, disponible en múltiples dispositivos y modalidades de contratación. Tanto los clientes de miMovistar como los usuarios de la versión OTT abierta al mercado podrán seguir accediendo a una oferta deportiva robusta que combina el mejor fútbol nacional e internacional, junto con cine, series, documentales y entretenimiento. Esta renovación garantiza un marco de estabilidad y continuidad, ofreciendo a los clientes una experiencia sólida y diferencial durante el nuevo ciclo, y afianzando a Movistar Plus+ como la plataforma de referencia en entretenimiento y deporte.