Telefónica y la US analizan el papel de la IA en la lingüística

12 de noviembre 2025 - 06:00

La Universidad de Sevilla acoge hoy miércoles una jornada Ágora Telefónica en la Facultad de Filología con expertos en tecnología y en lingüística en la que se debate en torno a la transformación digital y a la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el campo de la lingüística.

En la primera parte de este encuentro participan el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el director Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia, y el decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, José Javier Martos. A continuación, una mesa compuesta por expertos y profesionales analiza el papel de la IA y las nuevas tecnologías en la Lingüística. En ella participan William Fernando López Gavilánez, Investigación y Prototipado de IA en Telefónica Innovación Digital; el ex facultativo jefe del Laboratorio de Acústica Forense de la Comisaría General de Policía, Carlos Delgado, y el profesor titular de la Facultad de Filología, José Gabriel de Amores. Este panel lo modera la vicedecana de Estudiantes, Emprendimiento y Compromiso Social de la Facultad de Filología, María García Antuña.

La actividad se enmarca en las desarrolladas por la Cátedra Telefónica de la Universidad de Sevilla.

