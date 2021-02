Twitter trabaja en un modelo de suscripciones de pago

Twitter seguirá en principio siendo gratis, pero la compañía está explorando opciones para incrementar sus ingresos y, de paso, remunerar de alguna forma a los tuiteros. Según avanzó en su Día del Analista, una cita destinada principalmente a los inversores, la plataforma está trabajando en una función llamada Super Follow que permitiría a los usuarios suscribirse a sus cuentas favoritas y tener acceso a contenido exclusivo, newsletters o cupones de descuento, por ejemplo.

Esta característica, de la que la empresa no detalló mucho más, podría ir acompañada de una opción de pago tipo Patreon para que los seguidores recompensen a los creadores (con una comisión para Twitter, es de suponer). No se sabe cuándo ni cómo podría estar activa, pero parece que este "modelo financiado por la audiencia", en palabras de Dantley Davis, jefe de diseño e investigación de Twitter, llegará a medio plazo.

Uno de los muchos datos que se ignoran es qué cuentas o tipos de cuentas podrían optar a esta monetización. A priori, la lista sería larga y podría incluir, como apuntaba algún periodista que cubría el evento, hasta a periodistas, que podrían poner un muro de pago a sus tuits. Curiosamente esto llega en pleno revuelo por la ley australiana por la que Google o Facebook deberán pagar a los medios por distribuir sus noticias.

Reporters being about to paywall their tweets is going to shake up so many newsrooms