Google lanza la serie Pixel 10, con más IA y el nuevo procesador Tensor G5

Google ha lanzado su décima generación de teléfonos inteligentes con los tres modelos que componen la serie Pixel 10: Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL.

Los dispositivos incorporan el nuevo procesador Tensor G5 y, según la compañía, suponen una renovación significativa tanto en diseño como en capacidades técnicas.

La serie Pixel 10 llega en un momento de intensa competencia en el segmento de gama alta, donde los mayores fabricantes compiten no solo por procesadores, cámaras o baterías, sino también por integrar el mayor y mejor catálogo de funciones de inteligencia artificial en sus dispositivos.

Y no solo de ofrecerlas, sino de hacer que se ejecuten en el propio dispositivo, sin conexión a la nube. Eso ha sido uno de los puntos en los que ha incidido Google durante el evento de presentación: en su apuesta por el procesamiento local de sus funciones de inteligencia artificial.

Serie Pixel 10: Especificaciones por modelo

Pixel 10

El modelo base cuenta con una pantalla Actua de 6,3 pulgadas con luminosidad máxima de 3.000 nits.

Su principal novedad fotográfica es la incorporación de la primera lente teleobjetivo con zoom óptico de 5 aumentos en esta gama de precios, que permite un zoom de calidad óptica hasta 10 aumentos y zoom de alta resolución hasta 20 aumentos.

El dispositivo incluye un marco metálico de acabado satinado y panel trasero de vidrio pulido, disponible en cuatro colores: obsidiana, glaciar, índigo y verde lima.

Google Pixel 10 Pro / Google

Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL

Los modelos profesionales se ofrecen en dos tamaños de pantalla: 6,3 pulgadas (Pixel 10 Pro) y 6,8 pulgadas (Pixel 10 Pro XL).

Ambos equipan pantallas Super Actua con mayor luminosidad que la generación anterior y un sistema de triple cámara trasera. Los colores disponibles son obsidiana, porcelana, piedra lunar y jade.

Estos modelos incorporan 16 GB de memoria RAM, las baterías de mayor capacidad en la historia de la serie Pixel y sistema de altavoces mejorado.

El Pixel 10 Pro XL añade compatibilidad con carga inalámbrica Qi2.2 de 25 vatios.

Ambos incluyen la función Zoom con Resolución Pro, que permite amplificaciones de hasta 100 aumentos.

Tensor G5: nueva generación de procesamiento

El procesador Tensor G5 es en palabras de Google la actualización más significativa de su chip personalizado desde su primera versión.

Desarrollado en colaboración con Google DeepMind, está optimizado para ejecutar la versión más reciente de Gemini Nano, el modelo de inteligencia artificial de Google adaptado para dispositivos móviles.

Esta integración permite el funcionamiento de múltiples funciones de inteligencia artificial generativa directamente en el dispositivo, sin necesidad de conexión a servidores externos para el procesamiento de datos.

Funcionalidades de cámara con inteligencia artificial

Asistente de cámara

Los dispositivos incorporan una función denominada Asistente de cámara, que utiliza modelos de Gemini para proporcionar sugerencias sobre composición y encuadre fotográfico.

Esta herramienta está diseñada especialmente para usuarios que se inician en la fotografía móvil, ofreciendo consejos sobre conceptos básicos de composición.

Zoom con resolución pro

Reservado para los modelos Pro y Pro XL, el sistema Zoom con resolución pro emplea el procesador Tensor G5 junto con un modelo de imagen generativa específicamente desarrollado para este fin.

A diferencia de un simple recorte digital, la tecnología utiliza inteligencia artificial para reconstruir y refinar detalles en imágenes con zoom de hasta 100 aumentos.

Google explicó durante la presentación que se trata del modelo de inteligencia artificial de mayor envergadura implementado en el sistema de cámara Pixel hasta la fecha, optimizado precisamente para aprovechar las capacidades del nuevo procesador.

Google Pixel 10 / Google

Sostenibilidad y conectividad

Los tres modelos están fabricados con la mayor proporción de materiales reciclados empleada hasta ahora en dispositivos Pixel.

Todos incluyen soporte PixelSnap para carga inalámbrica Qi2 integrada y compatibilidad con una nueva gama de accesorios magnéticos.

El sistema operativo incorpora Material 3 Expressive, la nueva interfaz de usuario de Google que incluye animaciones y transiciones rediseñadas.

Los dispositivos recibirán siete años de actualizaciones de sistema operativo, seguridad y funcionalidades.

Precios y disponibilidad

Los teléfonos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL estarán disponibles en preventa a partir del 20 de agosto y llegarán a los puntos de venta a partir del 28 de agosto, con estos precios: